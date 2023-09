Indifferenziata, "Tariffazione Puntuale" anche ad Ardenza e La Rosa

A partire dal mese di gennaio 2024 anche gli abitanti dei quartieri Ardenza e La Rosa, dopo quelli di Antignano, Banditella, Montenero e Castellaccio, saranno interessati dal progetto “Tariffazione Puntuale”, uno tra gli strumenti più efficaci per una nuova e moderna gestione dei servizi in città.

Ad annunciarlo Luca Salvetti, aindaco di Livorno, insieme a Giovanna Cepparello, assessora all’Ambiente, Viola Ferroni, assessora al Bilancio, Daniele Fortini, presidente RetiAmbiente, e a Raphael Rossi e Raffaele Alessandri, rispettivamente amministratore unico e direttore generale di AAMPS-RetiAmbiente.

Complessivamente risulteranno 25.886 i livornesi che potranno avvalersi del nuovo servizio (con il primo lotto risultavano già 12.408). Ne consegue che, seguendo il principio comunitario di equità del “paghi per ciò che produci”, ben il 17% della popolazione locale avrà una tariffa calibrata nella parte variabile in modo proporzionale ai conferimenti dei rifiuti indifferenziati. Ciò avverrà a regime con la TARI del 2025, ma già dal 2024 anche gli abitanti di Ardenza e La Rosa risulteranno con una bolletta più “leggera” se ridurranno i conferimenti di indifferenziato di almeno il 20% rispetto allo standard di un conferimento/settimana corrispondente a n. 52 conferimenti/anno (l’agevolazione, pertanto, sarà riservata alle utenze che effettueranno non più di 42 conferimenti di rifiuti indifferenziati nell’arco di 12 mesi).

Per attivare il servizio i tradizionali contenitori e i sacchi utilizzati per i rifiuti indifferenziati saranno sostituiti da altri dotati di microchip. Le nuove attrezzature saranno consegnate presso il domicilio dei cittadini tra ottobre e dicembre prossimi con la possibilità, per chi non venisse trovato in casa, di ritirarli al PUNTO DI CONTATTO dal 2 ottobre in Via Cattaneo 81 al Centro del riuso creativo “Evviva” dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

In questi giorni gli abitanti dei quartieri Ardenza e La Rosa riceveranno tramite posta ordinaria una lettera e un dépliant informativo con tutte le indicazioni su come prepararsi a questo importante appuntamento. Per garantire la più ampia conoscenza sull’argomento saranno anche organizzati una serie di incontri pubblici con i tecnici di AAMPS-RetiAmbiente in programma presso l’Auditorium “G. Ciaponi” in Via M. L. King 13 secondo il seguente calendario:

lunedì 25/09/2023, dalle ore 18.00 alle 20.00

giovedì 28/09/2023, dalle ore 18.00 alle 20.00

martedì 03/10/2023, dalle ore 21.00 alle 23.00

giovedì 05/10/2023, dalle ore 18.00 alle 20.00

martedì 10/10/2023, dalle ore 18.00 alle 20.00

venerdì 13/10/2023, dalle ore 21.00 alle 23.00

AAMPS-RetiAmbiente precisa che l’introduzione del nuovo servizio “TARIFFAZIONE PUNTUALE” non comporterà alcun cambiamento nel servizio di raccolta e, pertanto, non ci saranno modifiche all’attuale calendario e ai giorni-orari di esposizione dei vari materiali.

Le dichiarazioni

Luca Salvetti, Sindaco di Livorno: “In questi 4 anni e mezzo abbiamo lavorato con grande serietà su questa azienda, che da tre anni ha un bilancio in utile, ha un quadro di riorganizzazione della raccolta in atto con tanti accorgimenti che servono a risolvere varie criticità (in parte già risolvere, in parte in fase si risoluzione). Il percorso è graduale, perché faceva i conti con una organizzazione, con un numero di lavoratori, con un numero di mezzi da ammortizzare, che non poteva essere non considerato. Ci abbiamo lavorato, adesso il quadro è quello che stiamo per illustrarvi. Per ottenere una città più pulita, con una raccolta differenziata migliore ci sono degli strumenti e dei percorsi da portare avanti. Gli strumenti ad esempio, abbiamo triplicato il numero degli ispettori ambientali, cosa che incide sul servizio, poi scelto di sperimentare la Tarip, la tariffa puntuale in alcuni quartieri e il riscontro dopo quasi un anno è di raccolta differenziata oltre il 70%. Ottenuto questo riscontro, che dà forza a una sperimentazione che non sarà più sperimentale ma diventerà consuetudine, estendiamo il servizio di tariffazione puntuale anche ai quartieri di Ardenza e La Rosa con il convincimento che il risultato sarà lo stesso. Insieme a questo sarà preso in considerazione in maniera molto chiara il quadro del centro cittadino che vedrà modificata la possibilità del conferimento dei rifiuti. Il futuro è consolidare i livelli di raccolta indifferenziata. E su questo voglio dire che sento sparare dei numeri non veri fino in fondo perché non prendono in considerazione degli ambito e degli spazi del servizio che prima erano dentro la percentuale indicata e ora sono fuori. Faccio riferimento alla differenziata di alcune aziende del territorio che non si servono più di Aamps oppure alla situazione del verde che è al di fuori dei confini conteggiati”.

Giovanna Cepparello, assessora all’Ambiente del Comune di Livorno: “Questa operazione risponde a un principio importante, “paga in base a quanto getti”,la frazione della nostra spazzatura che è più pesante sia economicamente sia a livello ambientale è il grigio, cioè l’indifferenziato. Quindi ridurre l’indifferenziato significa fare un’operazione che va a favore dell’ambiente e anche a favore delle casse dei cittadini. Nei quartieri dove questa operazione è iniziata un anno fa c’è stata una riduzione del 30% della produzione di “nero”. Quindi una cosa che sta funzionando molto bene.

Abbiamo scelto questi quartieri che ci portano a includere altre 12mila utenze quindi diventa non più una sperimentazione. Importantissimo sottolineare gli incontri di formazione molto utili per i cittadini”.

Viola Ferroni, assessora al Bilancio del Comune di Livorno: “Confermeremo l’agevolazione Tarip negli atti preposti anche per le ulteriori nuove utenze dei quartieri Ardenza e La Rosa. Nel primo anno di sperimentazione è vero che non esiste una misurazione perché viene utilizzato il primo anno per farla ma è comunque vero che noi chiediamo ai cittadini un’accortezza maggiore nella gestione dei propri rifiuti quindi già dall’anno scorso avevamo introdotto questa misura agevolativa che impattava sul 10% della parte variabile della bolletta per tutti in maniera indistinta. E questa è un’agevolazione che intendiamo confermare per tutte le utenze che mano a mano andranno ad aderire alla sperimentazione. Mentre per chi è già nel secondo anno dobbiamo incrociare quelli che sono i dati che risultano dal primo anno di sperimentazione con il nuovo sistema tariffario, con le novità che stanno mano a mano arrivando”.

Daniele Fortini, Presidente RetiAmbiente: “La progressiva estensione del servizio di tariffazione puntuale su tutto il territorio di nostra competenza, cioè da Massa-Carrara fino all’Isola d’Elba, è una prerogativa contemplata dal Piano Industriale di RetiAmbiente. Il fatto che si proceda speditamente in una grande città come Livorno, dopo avere registrato alcuni consolidamenti importanti nella lucchesia, ha la sua importanza anche in termini di traino per le altre realtà locali. Così facendo non solo garantiamo una maggiore equità sociale e contribuiamo a favorire l’equilibrio economico delle famiglie ma diamo un impulso ulteriore al sistema dell’economia circolare incrementando le percentuali della raccolta differenziata e migliorando le qualità dei rifiuti raccolti a vantaggio dell’ambiente nel suo complesso”.

Raphael Rossi, Amministratore Unico AAMPS: “I risultati colti con l’avvio del servizio nei primi quartieri sono stati eccellenti. I cittadini hanno risposto con entusiasmo alle novità proposte e tutto ciò ci fa ben sperare anche per l’estensione progressiva del servizio a tutta la città. Devo ringraziare tutti i dipendenti di AAMPS per lo sforzo profuso, sia sul versante dell’operatività quotidiana garantita sia nella progettazione e nella comunicazione e nel contatto costante informativo alla cittadinanza”.

Raffaele Alessandri, Direttore Generale AAMPS: “L’applicazione della tariffa puntuale ha una complessità di fondo per la quale è indispensabile attivarsi trovando il giusto equilibro tra la gradualità nell’estensione del servizio e la rapidità di renderla comunque fruibile a tutta la cittadinanza. La sinergia attivata con l’ufficio tributo del Comune di Livorno ci conforta in termini di prospettiva. Il sistema già introdotto non potrà che crescere ed affinarsi favorendo i calcoli necessari all’individuazione delle riduzioni da garantire all’utenza. Nel frattempo con i nostri ispettori ambientali abbiamo dato una notevole spinta ai controlli sul corretto conferimento dei rifiuti anche per contrastare il fenomeno della migrazione del rifiuto in cui talvolta qualche cittadino continua ad imbattersi trasgredendo le normative vigenti e deturpando il tessuto urbano”.

