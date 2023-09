Infermiere spiate all'ospedale di Empoli, in tre a processo

Tre uomini andranno a processo per il caso delle infermiere spiate sotto la doccia all'ospedale di Empoli. Dovranno presentarsi in tribunale il prossimo 19 febbraio. Sono un 57enne di Castelfranco di Sotto, un 41enne di Capraia e Limite e un 36enne di San Miniato. Sono i tre tecnici di una ditta che ha in appalto la manutenzione degli impianti del San Giuseppe. Lo riporta La Nazione.

I tre dovranno rispondere di interferenze illecite nella vita privata, con l'aggravante di aver commesso il fatto per motivi abbietti. Rischiano fino a quattro anni di carcere. Le persone offese sarebbero sessantanove.

I fatti sono venuti fuori a maggio 2022. I tre avrebbero nascosto una microcamera nello spogliatoio femminile per vedere le infermiere svestite. Sono state trovate tracce di Dna di uno dei tre imputati.