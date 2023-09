Lavori sul raccordo Siena-Firenze

Sul raccordo autostradale Siena-Firenze sono in corso interventi di risanamento della pavimentazione. Il cantiere che attualmente interessa un tratto della carreggiata nord in corrispondenza dello svincolo di Impruneta/Greve in Chianti sarà ultimato, come previsto, nella giornata di domani, venerdì 22 settembre.

Da lunedì prossimo, 25 settembre, sarà interessato un tratto della carreggiata sud in corrispondenza dello svincolo sud di San Casciano. Per consentire i lavori, il traffico sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre provvisoriamente chiusa la rampa di ingresso dello svincolo di San Casciano in direzione Siena.

Il completamento di questa fase è previsto entro mercoledì 11 ottobre.

Fonte: Autostrade - Ufficio stampa