Limonaia di Villa Strozzi, tre giorni di raccolta fondi per il Marocco

Dal 22 al 24 settembre la Limonaia di Villa Strozzi si trasforma in un crocevia tra Italia e Marocco, organizzando una tre giorni di musica, spettacoli teatrali e cibo per una raccolta fondi che punti ad aiutare la popolazione marocchina, dopo il sisma dell'8 settembre che ha colpito il Paese causando più di 2000 vittime (ingresso con donazione).

L’iniziativa, dal titolo “Tre giorni per una missione in Marocco” è organizzata dall’associazione Sahara 76. L’associazione non è solo un progetto di cucina interculturale, ma una storia di amicizia. Quella tra Vincenzo Iannone e Hicham Boukil, figli di due sponde diverse del Mediterraneo incontrati a Firenze, che attraverso i loro eventi cercano di trasmettere l’energia travolgente che i due amici hanno provato sulla propria pelle, utilizzando la cucina, da sempre il più potente aggregatore sociale e culturale del mondo, per raccontare l’intreccio di radici che ha portato Vincenzo, originario del meridione d’Italia, e Hicham, marocchino di Casablanca, a sentirsi fratelli.

La tre giorni, in collaborazione con le associazioni del territorio toscano, il Quartiere 4 del Comune di Firenze prevede tre momenti di eventi così strutturati: venerdì 22 si aprirà con spettacoli teatrali e di improvvisazione comica dalle 20.30 con Francesco Merciai, Lorenzo Degli’Innocenti e Ginevra Fenyes, dall'associazione La Macchina del suono e a seguire un match di improvvisazione teatrale a cura di LIF, lega di improvvisazione Firenze). Sabato 23 si alterneranno sul palco spettacoli di danza, a partire dalle 17.30 con L’accademia di Danza Città di Scandicci, Areadanza, Centro Opus Ballet, Imaginadanza, LAB, Talent Academy. Alle 21.15 con le performance di Nuovo Balletto di Toscana con la direzione artistica Cristina Bozzolini; Stazione Utopia/Nutida Festival con la direzione artistica di Saverio Cona; Kinesis con la direzione artistica di Angelo Egarese; Zakuro con la direzione artistica di Lorenzo di Rocco e Jennifer Rosati e COB Compagnia Opus Ballet con la direzione artistica di Rosanna Brocanello. Domenica 24 spazio alle attività di intrattenimento con l’associazione culturale Girafiabe (ore 17,30) e a seguire, alle 21 la musica live di Temperie, Antonio Giagoni ed Edoardo Michelozzi, a cura dell’associazione Fiore sul Vulcano.

Il menù

Tra profumo di basilico e cumino, bastoncini di cannella e origano fresco, il tutto sarà accompagnato da un menù marocchino con piatti della tradizione come: insalata marocchina, cous cous di verdure e ceci, zuppa Harira e pollo con cipolle e uvetta e acqua (25€ a persona); menù bambini cous cous di verdure, cotoletta di pollo e patatine, acqua e lattina (15€ a persona). Le carni sono Halal. Consigliata la prenotazione al numero (anche whatsapp).

Tutto il ricavato della raccolta fondi servirà a comprare alimenti, acqua, indumenti, coperte e materiale vario necessario ad aiutare quante più persone possibili e verrà portato direttamente in Marocco dall’associazione Sahara 76.

Fonte: Ufficio Stampa