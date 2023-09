Puliamo il Mondo a Cerreto Guidi e Lazzeretto, ecco come partecipare

Prendersi cura dell’ambiente con azioni concrete. Il Comune di Cerreto Guidi aderisce a “Puliamo il Mondo”, l’iniziativa internazionale di volontariato ambientale organizzata in Italia dal lontano 1993 da Legambiente. L’obiettivo è quello di combattere il degrado, ripulendo da rifiuti abbandonati le vie, le piazze, i giardini e promuovendo una corretta e civile gestione dei rifiuti. L’edizione 2023 si terrà nella mattinata di Sabato 23 settembre e andrà a interessare il capoluogo e la frazione di Lazzeretto. Per Cerreto, il ritrovo sarà al parcheggio del cimitero alle 9 per andare a ripulire via di Corliano. A Lazzeretto il ritrovo è alla stessa ora in piazza Tofanelli, la pulizia riguarderà via Bartali, via Tozzini e il giardino Berlinguer.

"Ringrazio Legambiente per questa storica iniziativa alla quale Cerreto Guidi aderisce convintamente-dichiara il Sindaco Simona Rossetti- sostenere progetti come Puliamo il Mondo significa essere parte di un percorso di sensibilizzazione ambientale, fondamentale per importanti riflessioni e per creare coscienze critiche in merito alle problematiche del rispetto per il territorio".

"L’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi - aggiunge l’assessore all’ambiente Alessio Tanganelli - è convinta che la partecipazione a questo evento sia utile per favorire piccoli cambiamenti locali. L’obiettivo è quello di stimolare una maggiore sensibilità per la raccolta differenziata avviando una progressiva riduzione degli impatti ambientali in linea con le numerose azioni messe in campo in questi anni dall’Amministrazione comunale per la tutela e il rispetto dell’ambiente".

L’attenzione per l’ambiente è confermata, tra l’altro, dalla presenza, da alcuni mesi, al piano terra del Centro Culturale “Santi Saccenti”, proprio di fronte al Comune, di un punto di raccolta mobile attrezzato per raccogliere tipologie particolari di rifiuti. Vi si raccolgono pile esauste, piccoli elettrodomestici fuori uso (RAEE), toner e cartucce esauste per fax e stampanti, bombolette spray e farmaci scaduti. Si tratta di un servizio importante che l’Amministrazione comunale ha richiesto ad Alia con l’obiettivo di mettere a disposizione dei cittadini un punto dove raccogliere dei rifiuti particolari.

Si ricorda che la partecipazione a “Puliamo il Mondo” è completamente gratuita. Per le iscrizioni, è disponibile un apposito modulo sul sito internet di Puliamo il Mondo.

Alessio Tanganelli, Assessore ambiente Comune di Cerreto Guidi

a.tanganelli@comune.cerreto-guidi.fi.it mob. 329.3603153

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa