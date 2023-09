Raniero La Valle presenta il suo libro per Empoli per la Pace

Sarà Raniero La Valle l’ospite della nuova iniziativa del comitato Empoli per la Pace. Martedì 26 alla 21.15, presso la sala Il Momento di via del Giglio, il giornalista arriverà a Empoli per presentare il suo ultimo libro: “Leviatani, dov’è la vittoria?”

Giornalista ora 93enne, parlamentare indipendente nelle liste del Pci per quattro legislature, grande personalità del nostro secolo, La Valle si è sempre occupato di pace e disarmo oltre che di diritti civili e Costituzione. Il tutto, esclusivamente, dal punto di vista dei popoli e delle classi subalterne e non delle élites che fomentano le guerre. Ormai unico superstite di una ampia corrente di personalità di fedi diverse che hanno avuto negli ultimi 60 anni uno sguardo profondo e profetico su guerre, ONU e Costituzione, continua ancora oggi il suo impegno con immutata passione e competenza.

Martedì sera viene per parlare di pace, della guerra in Ucraina e del suo ultimo volume il cui titolo rimanda ai Leviatani, la bestia biblica evocata da Giobbe e ripresa dal padre della teologia politica occidentale Thomas Hobbes. Sono proprio questi Leviatani ad essere oggi in lotta permanente tra loro: «Sono loro che credono alla vittoria, degli uni contro gli altri, e la vittoria non la possono avere».

Avere La Valle a Empoli, dove è anche conosciuto per aver vinto nel 1972 il premio Pozzale per la sua raccolta di articoli e inchieste RAI "Dalla parte di Abele", significa aumentare la cultura della pace e la ricchezza culturale della nostra città.

L’auspicio è che martedì sera, tanti dei posti del teatro Il Momento siano occupati da giovani desiderosi di ascoltare la saggezza di un personaggio come Raniero La Valle. L'ingresso è naturalmente libero.

Fonte: Empoli per la pace