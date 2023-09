Sguanci torna in Italia Viva, l'esperienza in Forza Italia dura un mese

Maurizio Sguanci aderisce nuovamente a Italia Viva. Lo rende noto il consigliere regionale che recentemente aveva deciso di passare al gruppo di Forza Italia ad agosto scorso. “La convocazione di una fase congressuale di Italia Viva mi ha fatto tornare sui miei passi. Il fatto che Matteo Renzi, per il quale mi sono sempre espresso, si sia candidato in prima persona costituisce per me un segnale forte e inequivocabile” dice Sguanci “il confronto democratico al quale avevo sempre aspirato si sta per celebrare. Ritengo dunque opportuno tornare a quella che considero casa mia”.