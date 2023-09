Si ribalta il trattore, grave un 55enne a San Gimignano

Grave incidente sul lavoro a San Gimignano. Per cause ancora da accertare, questo pomeriggio un 55enne ha riportato serie ferite dopo il ribaltamento del trattore di cui si era alla guida. L'incidente è avvenuto in un terreno agricolo in località San Benedetto e l'uomo è stato trasportato all'ospedale Le Scotte di Siena con Pegaso.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e l'ambulanza della Misericordia di San Gimignano, i carabinieri di San Gimignano e il personale di prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl.