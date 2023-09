Buongiorno oggi riparte, dopo la pausa estiva, la rubrica di cucina con le vostre ricette! Si riparte per un nuovo anno! L'anno di #cucianarechebontà va da settembre a luglio.

Ringrazio Lellalella per la prima ricetta con la sua Torta al cioccolato ripiena di crema al cocco. Una torta golosa resa più ricca se decidete di spalmare la superficie con nutella o cioccolata in crema, e come sottolinea Lellalella andrà a ruba perché una fetta tirerà l'altra.

Grazie a Lellalella anche per foto della sua torta.

Torta al cioccolato ripiena di crema al cocco

Ingredienti dosi per 8 persone

230 g zucchero di cui 50 g per la crema al cocco e 180 g per la torta

20 g amido di mais

0.5 g vanillina

350 ml latte di cui 250 ml caldo per la crema al cocco e 100 ml per la torta

30 g farina di cocco

4 uova

100 ml olio di semi di girasole

170 g farina 00

30 g cacao amaro

16 g lievito per dolci

Preparazione

La prima cosa che dobbiamo fare per realizzare la torta è preparare la crema di cocco! In un pentolino versiamo lo zucchero, l’amido di mais, la bustina di vanillina e mescoliamo con una frusta per evitare che si formino i grumi. Aggiungiamo e mescoliamo, con una frusta a mano, il latte caldo alle polveri. Continuiamo a mescolare spostandoci sul fuoco a fiamma medio bassa fino a far addensare la crema: ci vorranno circa 5 minuti. Trascorso il tempo necessario affinché la crema si addensi, spegniamo il fuoco e uniamo la farina di cocco mescolando con la frusta. La crema al cocco è pronta. Possiamo anche prepararla in anticipo e conservarla in frigorifero, coperta da pellicola trasparente, per un paio di giorni. Una volta pronta la crema, iniziamo a preparare la torta al cioccolato. In una ciotola rompiamo le uova, iniziamo a mescolare con le fruste elettriche e aggiungiamo lo zucchero. Sempre continuando a mescolare aggiungiamo l’olio di semi di girasole, il latte, la farina un po’ alla volta. Uniamo anche il cacao amaro e la bustina di lievito per dolci. Prepariamo uno stampo del diametro di 24 cm con il fondo rivestito di carta forno e versiamoci metà dell’impasto. Inforniamo e lasciamo cuocere in forno ventilato, preriscaldato a 170° per 20 minuti, oppure in forno statico preriscaldato a 180° sempre per gli stessi minuti. Dopo la cottura, sforniamo la base e copriamola con la crema al cocco, stendendola con un cucchiaio e lasciando un centimetro di spazio al bordo. Versiamo sopra il resto dell’impasto, fino a coprire tutta la crema. Informiamo la torta e lasciamo cuocere in forno ventilato, preriscaldato a 170°, per 25 minuti. Una volta cotta la torta, facciamola raffreddare, estraiamola dallo stampo e portiamola in tavola per merenda o colazione. Ma il suggerimento di LellaLella è quello di rendere la torta ancora più golosa, una volta raffreddata la torta spalmate la superficie di nutella o di cioccolato in crema e una spolverata di farina di cocco. Andrà a ruba perché una fetta tirerà l’altra!

Lellalella

