Trasporto pubblico locale, modifiche per Notte Bianca dello Sport e Festa del Mare

Autolinee Toscane informa che sabato 23 e domenica 24 settembre il servizio di TPL subirà modifiche a causa di due manifestazioni che comporteranno la chiusura al traffico di strade cittadine.

Sabato 23 settembre

Per consentire lo svolgimento della manifestazione denominata “La Notte Bianca dello Sport”, come da ordinanza del Comando Polizia Municipale di Pisa verranno chiusi al traffico veicolare Lungarno Pacinotti, Lungarno Mediceo, lungarno Galilei e lungarno Gambacorti e ponte Di Mezzo in Pisa.

In ragione di quanto esposto, dalle ore 14 e fino al termine dell’arco orario di servizio di sabato 23 settembre 2023, per alcune linee TPL si renderà necessario attuare le seguenti deviazioni di percorso:

Linee LAM VERDE, 2, 4, 21, 22 “tratta STAZIONE → PISA NORD”

Da Stazione FS destra viale Bonaini (NO VIA CRISPI) piazza Guerrazzi, via Da Sangallo, sinistra lungarno Fibonacci, destra ponte Della Fortezza, prosecuzione su via Santa Marta, percorso regolare

Linea 5 “tratta STAZIONE → CEP”

Da Stazione FS sinistra via Battisti (NO VIALE BONAINI) via Pellico, via Crispi, ponte Solferino, percorso regolare

Linee LAM ROSSA, 5 “tratta VIA BONANNO → STAZIONE”

Percorso regolare fino a piazza Solferino, prosecuzione su Ponte Solferino (NO LUNGARNO PACINOTTI) destra Lungarno Sonnino, via Stampace, via Bixio, via Pellico, percorso regolare

Linea 13 “tratta STAZIONE → CISANELLO”

Da Stazione FS destra viale Bonaini (NO VIA CRISPI) piazza Guerrazzi, via Da Sangallo, sinistra Lungarno Fibonacci, destra ponte Della Fortezza, destra Lungarno Buozzi, sinistra via Del Borghetto, percorso regolare

Linea 14 “tratta CISANELLO → STAZIONE”

Percorso regolare da via Garibaldi a via Santa Marta fino all’intersezione con ponte Della Fortezza, sinistra lungarno Buozzi (NO PONTE FORTEZZA) destra ponte Della Vittoria, piazza Guerrazzi, via Benedetto Croce, piazza Vittorio Emanuele II, via Pellico, percorso regolare

Linea 2 “tratta PORTA A LUCCA → STAZIONE”

Percorso regolare su via Battelli fino all’intersezione con via San Francesco, sinistra via Don Bosco (NO SAN FRANCESCO) destra via Galdi, destra via Garibaldi, sinistra via Santa Marta, sinistra lungarno Buozzi, destra ponte Della Vittoria, prosecuzione su via Benedetto Croce, piazza Vittorio Emanuele II, via Pellico, percorso regolare

Linee LAM VERDE, 4 “tratta PISA NORD → STAZIONE”

Percorso regolare su largo San Zeno con prosecuzione su via Veneto (NO VIA SAN ZENO NO BUONARROTI) destra via Battelli, sinistra via Don Bosco (NO SAN FRANCESCO) destra via Galdi, destra via Garibaldi, sinistra via Santa Marta, sinistra lungarno Buozzi, destra ponte Della Vittoria, prosecuzione su via Benedetto Croce, piazza Vittorio Emanuele II, via Pellico, percorso regolare.

Domenica 24 settembre

Per consentire lo svolgimento della manifestazione denominata “Festa Del Mare – Marinai d’Italia”, come da ordinanza del Comando Polizia Municipale di Pisa, verranno chiusi al traffico veicolare tutti i lungarni cittadini (Gambacorti, Galilei, Sonnino, Simonelli, Pacinotti, Mediceo, Fibonacci, Buozzi, Guadalongo) e via Crispi in Pisa.

In ragione di quanto esposto, dalle ore 6.00 alle ore 16.00 di domenica 24 settembre 2023, per le linee di TPL si renderà necessario attuare le seguenti deviazioni di percorso:

Linee 10, 70, 80, 120, 140, 875 “TRATTA DI USCITA DA PISA”

Da Capolinea Sesta Porta a sinistra su via Battisti (NO PELLICO) sinistra via Conte Fazio (NO STAMPACE) → linea 10 percorso regolare; linee 70, 80, 120, 140, 875 → sottopasso via Aurelia, destra via Aurelia, inversione di marcia rotatoria (Bar Livorno) via Aurelia con prosecuzione fino alla rotatoria di intersezione con viale Delle Cascine, destra viale Delle Cascine, rotatoria via Cammeo, percorso regolare

Linea 10 “TRATTA DI INGRESSO IN PISA”

Percorso regolare fino alla rotatoria di intersezione con via Battisti, destra via Battisti (NO STAMPACE) inversione di marcia rotatoria via Pellico, via Battisti (capolinea)

Linee 70, 80, 120, 140, 875 “TRATTA DI INGRESSO IN PISA”

Percorso regolare su via Bonanno, ponte della Cittadella, via Di Porta a Mare, prosecuzione su via Battisti (NO STAMPACE) inversione di marcia rotatoria via Pellico, via Battisti (capolinea)

Linea Lam Rossa “tratta STAZIONE → PARK PIETRASANTINA”

Da Stazione percorso regolare su via Battisti fino alla rotatoria di intersezione con via Pellico, prosecuzione su via Battisti (NO PELLICO) fino alla rotatoria di intersezione con via Conte Fazio, sinistra via Conte Fazio (NO STAMPACE) sottopasso via Aurelia, destra via Aurelia, inversione di marcia rotatoria (Bar Livorno) via Aurelia con prosecuzione fino alla rotatoria di intersezione con via Andrea Pisano, destra via Andrea Pisano, destra via Gabba, sinistra via Bonanno, percorso regolare

Linea Lam Rossa “tratta PARK PIETRASANTINA → STAZIONE”

Percorso regolare su via Bonanno fino all’intersezione con via Rustichello, prosecuzione su via Bonanno (NO RUSTICHELLO) ponte della Cittadella, via Di Porta a Mare, prosecuzione su via Battisti (NO STAMPACE) Stazione FS

Linee Lam Verde, 2, 4 “tratta STAZIONE → PISA NORD”

Da piazza Stazione a destra su viale Bonaini (NO VIA CRISPI NO LUNGARNO PACINOTTI NO LUNGARNO MEDICEO) piazza Guerrazzi, via Da Sangallo, ponte della Vittoria, via Matteotti, via Matteucci, sinistra via Nenni, via Luzzato, destra via Volpi, sinistra via Pratale (percorso regolare linea Lam Verde) via Lucchese (percorso regolare linea 2) via Del Brennero, destra via Bianchi (percorso regolare linea 4)

Linee Lam Verde, 2, 4 “tratta PISA NORD → STAZIONE”

Linea Lam Verde e linea 4 percorso regolare su largo San Zeno con prosecuzione su via Veneto (NO VIA BUONARROTI) destra via Battelli – si unisce linea 2 - sinistra via Don Bosco, rotatoria, via Luzzato, via Nenni, destra via Matteucci, via Matteotti, ponte Della Vittoria, via Benedetto Croce, piazza Vittorio Emanuele II, via Pellico, percorso regolare

Linea 5 “tratta STAZIONE → CEP”

Da piazza Della Stazione a sinistra su via Battisti (NO VIALE BONAINI) prosecuzione su via Battisti (NO PELLICO) fino alla rotatoria di intersezione con via Conte Fazio, sinistra via Conte Fazio (NO STAMPACE) sottopasso via Aurelia, destra via Aurelia, inversione di marcia rotatoria (Bar Livorno) via Aurelia con prosecuzione fino alla rotatoria di intersezione con via Andrea Pisano, sinistra via Andrea Pisano, percorso regolare

Linea 5 “tratta CEP → STAZIONE”

Percorso regolare su via Bonanno fino all’intersezione con via Rustichello, prosecuzione su via Bonanno (NO RUSTICHELLO) ponte della Cittadella, via Di Porta a Mare, prosecuzione su via Battisti (NO STAMPACE) Stazione FS

Linea 6 “tratta STAZIONE → BARBARICINA”

Da Stazione percorso regolare su via Battisti fino alla rotatoria di intersezione con via Pellico, prosecuzione su via Battisti (NO PELLICO) fino alla rotatoria di intersezione con via Conte Fazio, sinistra via Conte Fazio (NO STAMPACE) percorso regolare

Linea 6 “tratta BARBARICINA → GRAMSCI”

Percorso regolare fino alla rotatoria di intersezione con via Battisti, destra via Battisti (NO STAMPACE) via Gramsci, Stazione FS

Linea 13 “tratta STAZIONE → CISANELLO”

Da piazza Stazione a destra su viale Bonaini (NO VIA CRISPI NO LUNGARNO PACINOTTI NO LUNGARNO MEDICEO) piazza Guerrazzi, via Da Sangallo, ponte della Vittoria, via Matteotti, via Matteucci, sinistra via Nenni, sinistra via Cisanello, via Gioberti, percorso regolare

Linee 13 “tratta CISANELLO → STAZIONE”

PERCORSO REGOLARE

Linee 14 “tratta STAZIONE → CISANELLO”

PERCORSO REGOLARE

Linee 14 “tratta CISANELLO → STAZIONE”

Percorso regolare su via Valgimigli fino all’intersezione con via Nenni, sinistra via Nenni (NO MARCHESI) con prosecuzione fino alla rotatoria di intersezione con via Matteucci, destra via Matteucci, via Matteotti, ponte Della Vittoria, via Benedetto Croce, piazza Vittorio Emanuele II, via Pellico, percorso regolare.

Fonte: Ufficio Stampa