Uffizi, il direttore Schmidt al Golden Panda in Cina

Il direttore degli Uffizi Eike Schmidt, attualmente in missione in Cina, ha aperto, insieme ad altre sette autorità internazionali, la sessione inaugurale del Golden Panda International Cultural Forum a Chengdu sul tema "Dialogo tra Oriente e Occidente". Il forum culturale è connesso al più grande evento di premiazione cinematografica internazionale che si svolge in Cina, i Golden Panda Awards, presieduti dal regista Zhang Yimou. Oltre a Schmidt, alla sessione inaugurale del Golden Panda International Forum sono intervenuti Wu Weishan (direttore del Museo Nazionale d'Arte della Cina), Ge Jianxiong (professore ordinario, Università di Fudan), Stelios Virvidakis (presidente del Comitato scientifico del Centro delle civilizzazioni antiche greche e cinesi), Stanley Tong (direttore e produttore cinematografico), Erik Solheim (già Sottosegretario Generale delle Nazione Unite), Irina Bokova (già Direttore Generale dell'Unesco), Abhisit Vejjajiva (già Primo Ministro della Thailandia).

Fonte: Ufficio Stampa