Zerocalcare a Firenze, evento al Cpa Fi-Sud

Zerocalcare è a Firenze al Cpa Fi-Sud. L'appuntamento è alle 21 di giovedì 21 settembre in via Villamagna 27A. Prima si terranno una cena a buffet e la proieazione di Genk-Fiorentina di Conference League.

Il celebre fumettista presenterà i suoi lavori e parteciperà a un dibattito su Sorgane, quartiere dove sono state portate delle famiglie peruviane dopo il trasferimento dall'ex Hotel Astor in seguito al caso Kata.

"Giovedì 21 settembre ZeroCalcare sarà al CPA fi-sud in via Villamagna 27A offrendo a tutto il quartiere l'occasione di confrontarsi su quanto accaduto a Sorgane e più in generale a tutta la parte sana di questa città di approfondire ciò che è accaduto questo agosto ripartendo proprio dalla semplicità e dall'efficacia che ha contraddistinto il suo lavoro" si legge nell'evento.