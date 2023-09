Camion a fuoco vicino campo nomadi di Prato, al vaglio l'ipotesi di una molotov

Potrebbe essere stato causato da una molotov l'incendio che ha distrutto due giorni fa un camion vicino al campo sinti di San Giorgio a Colonica a Prato. L'ipotesi, circolata inizialmente sui social come riportato dalla stampa con riferimento a messaggi di nomadi, è al vaglio della polizia che indaga sull'incendio avvenuto la notte tra il 18 e il 19 settembre. Intanto per domani pomeriggio, al campo nomadi di Prato, l'associazione Kethane - Rom e Sinti per l'Italia ha organizzato insieme ad altre realtà una manifestazione di solidarietà che sta raccogliendo varie adesioni. Tra queste quella del gruppo Sinistra progetto comune in Consiglio comunale di Firenze e della Cgil di Prato.