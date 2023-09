A Fiesole si parla delle politiche del cibo

Educazione alimentare, salvaguardia delle tipicità territoriali, agricoltura sostenibile, salute e benessere, prodotti a km zero: le politiche del cibo sono sempre di più al centro dell’attenzione di cittadini, istituzioni, media. Temi che vedono da tempo l’impegno di Anci Toscana per diffondere le buone pratiche nei Comuni, con iniziative e progetti di sensibilizzazione che trovano riscontro concreto nelle attività del Tavolo regionale delle politiche locali del Cibo. E proprio per fare il punto su situazione e prospettive del settore è previsto un importante evento martedì 26 settembre a Fiesole, il Comune toscano che forse più di tutti si è impegnato in questo campo, creando un progetto di grande successo sull'agricoltura bio. I temi che saranno affrontati sono formazione, educazione alimentare, consapevolezza; salute, prevenzione e benessere; inclusività e agricoltura sociale; povertà alimentare, accessibilità e contenimento degli sprechi; eticità, lavoro e diritti; ambiente, sostenibilità e innovazione; cibo nelle aree urbane, periurbane e montane; sistemi di governance multilivello, istituzionale e di comunità.

“Le politiche del cibo sono sempre più un fattore sia di crescita e sia di tutela per i nostri territori -afferma Roberta Casini, delegata Agricoltura Anci Toscana e sindaca del Comune di Lucignano - L’educazione alimentare, la tutela dei prodotti tipici, le mense, l’agricoltura sostenibile sono i temi che stanno alla base del lavoro del nostro tavolo del Cibo, uno strumento sempre più condiviso e apprezzato dai Comuni toscani. I partecipanti ai nostri incontri crescono costantemente, e la sinergia con la Regione Toscana sta portando risultati concreti, con un modello partecipativo che funziona. C’è da parte di tutti la volontà di dare un contributo alle politiche locali e il convegno di Fiesole è importante per impostare le politiche del futuro”.

Soddisfatte anche Anna Ravoni, Sindaco di Fiesole e Stefania Iacomi, Vicesindaco con delega alla Promozione della filiera corta e delle produzioni locali: “Siamo molto contente di aver partecipato ai lavori del tavolo da cui è nato questo convegno e di ospitarlo, dato che affronta uno dei temi più importanti per il presente e per il futuro di tutti noi. Sulle politiche legate al cibo e alla sostenibilità, la nostra Amministrazione si è sempre molto spesa, dando vita a esperienze di grande valore, coinvolgendo tutti gli attori del territorio e creando una bella sinergia tra le realtà del settore agroalimentare e le Istituzioni. Questa cura nella promozione e diffusione di buone pratiche legate alla consapevolezza alimentare è testimoniata dal nostro Distretto Biologico, nato nel 2018 su iniziativa del Comune e di un gruppo di cittadini che si occupava di ‘consumo consapevole e mangiar sano’ e che oggi è un interlocutore di rilievo sui temi legati alla gestione sostenibile delle risorse del territorio fiesolano.”dichiarazione ravoni

All’incontro, dalle 9 alle 13 nella Sala del Basolato del Palazzo Comunale, parteciperanno amministratori, produttori, associazioni, studiosi. Dopo i saluti di Anna Ravoni sindaca di Fiesole e Simone Gheri direttore di Anci Toscana, interverranno Stefania Iacomi vicesindaca del Comune di Fiesole, Giaime Berti Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Roberta Casini delegata Agricoltura Anci Toscana e sindaca di Lucignano; poi la presentazione dei progetti toscani del Tavolo, coordinata da Carlo Chiostri dell’Accademia dei Georgofili, con Daniele Messina Fondazione MPS, Valentina Gucciardo vocepresidente Slow Food Toscana, Francesco Cipriani ARS, Andrea De Conno Federsanità Toscana, Gianluca Brunori Università di Pisa, Andrea Tagliasacchi presidente Unione della Garfagnana e sindaco di Castelnuovo, Filippo Fossati di Qualità e servizi, Irene Padovani assessore all’Ambiente di Calenzano, Antonio Ciappi e Claudia Paltrinieri di Foodinsider, di Luca Toschi dell’Università di Firenze, Marco Ginanneschi di Confindustria Toscana, Cesare Buonamici presidente Distretto Biologico di Fiesole. Le conclusioni saranno affidate alla vicepresidente della Regione Toscana Stefania Saccardi. Coordinerà Marina Lauri, responsabile Agricoltura Anci Toscana.

Fonte: Ufficio Stampa