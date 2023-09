Agenzia delle Entrate chiude a San Miniato, il sindaco: "Un giorno a settimana è una rimessa anche per noi"

Dal 1 ottobre lo sportello dell'Agenzia delle Entrate di San Miniato chiuderà i battenti definitivamente. "E' una scelta dell'Agenzia, nata essenzialmente dalla mancanza di personale - commenta il sindaco Simone Giglioli -. Ho fatto diversi incontri con i vertici perché, sin da prima della pandemia, con la restrizione degli orari e la riduzione degli impiegati, era già diventato uno sportello insufficiente per le esigenze della città e non all'altezza di San Miniato.

Quello che chiedevo era di rafforzare l'ufficio e di estendere l'orario, ma, nonostante i nostri incontri, la scelta è stata quella di diminuire sempre fino ad arrivare ad avere una sola apertura alla settimana e poi, adesso, alla definitiva chiusura".

Da lunedì 2 ottobre, quindi, sarà necessario rivolgersi allo sportello dell'Agenzia delle Entrate di Pontedera o Pisa.

"Avrei preferito poter conservare lo sportello, ma tenere occupati i locali per una volta alla settimana è una rimessa anche per noi - spiega ancora il sindaco -. Purtroppo si tratta di un cambiamento importante per il nostro territorio, che abbiamo cercato di scongiurare attraverso incontri e proposte di soluzioni alternative che, però, non sono state sufficienti".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa