Anziana di 86 anni rapinata a Rifredi mentre tornava a casa dal supermercato

Una donna anziana di 86 anni è stata vittima di una rapina ieri pomeriggio nel quartiere di Rifredi. Mentre tornava dal supermercato con le buste della spesa, è stata avvicinata da una sconosciuta che si è offerta di aiutarla. Dopo vari rifiuti iniziali, la pensionata ha accettato l'aiuto gentile ma una volta entrata nell'abitazione, la rapinatrice ha chiuso la porta, minacciato l'anziana e le ha fatto consegnare i suoi gioielli, tra cui un orologio prezioso e la fede nuziale, custoditi in cassaforte. La malvivente è poi fuggita con il bottino, che si stima valga diverse migliaia di euro. Nonostante lo shock, l'anziana non ha riportato ferite e ha chiamato il 118. La polizia è intervenuta per indagare sulla rapina.