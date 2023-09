Si chiude in casa con il figlio e minaccia di fare una strage, arrestato a Empoli

Si era chiuso in casa armato di fucile e con il figlio, dopo aver allontanato moglie e figlie rifiutandosi di farle entrare. Mercoledì scorso la polizia di Empoli ha arrestato un 66enne per possesso di arma da fuoco con matricola di reato.

Alle 19.30 è stata segnalata al 112 la situazione. Subito la volante si è recata sul posto e ha sentito della urla giungere dall'abitazione. Gli agenti hanno trovato la porta di casa aperta e hanno visto l'uomo in stato di agitazione mentre voleva salire al primo piano, con il figlio che voleva bloccarlo. L'uomo è stato fermato dagli agenti mentre minacciava di morte gli uomini in divisa e la sua famiglia, dicendo che se non fosse stato fermato avrebbe fatto una strage.

Una volta bloccato, al primo piano è stato trovato in un cassettone nel corridoio un fucile a doppietta, con la matricola abrasa e varie munizioni, tutte mai dichiarate. Armi e munizioni sono finite sotto sequestro, mentre l'uomo dopo l'arresto è finito nel carcere di Sollicciano.