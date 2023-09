Associazionismo in festa a Fucecchio

Un pomeriggio di festa in cui il mondo dell'associazionismo fucecchiese sarà il vero, grande protagonista. Domani, sabato 23 settembre, è in programma in piazza Montanelli la seconda edizione del Festival del volontariato ed associazionismo, promosso dalla Consulta del Volontariato del Comune di Fucecchio e realizzato in collaborazione con le associazioni. Un pomeriggio in cui la fitta rete dell'associazionismo e del volontariato fucecchiese si riunirà per presentare le proprie attività attraverso laboratori e dimostrazioni. Alle ore 17 apertura degli stand in piazza Montanelli, che resteranno a disposizione per fornire tutte le indicazioni utili sulle attività delle associazioni fino alle 19.30, quando è previsto il brindisi finale. Durante il pomeriggio in programma anche la sfilata dei gruppi bambini musici e sbandieratori delle contrade Massarella, Porta Bernarda, Porta Raimonda, San Pierino e Sant'Andrea, con partenza alle ore 17 da piazza Amendola ed arrivo in piazza Montanelli, passando per via Checchi.

Si ricorda che la partecipazione è libera e aperta a tutti.

Per permettere l'allestimento e lo svolgimento della manifestazione, dalle ore 8 alle 20 sarà istituito il divieto di circolazione in piazza Montanelli, mentre in occasione della sfilata dei gruppi musici e sbandieratori delle contrade, lo stesso divieto sarà in vigore dalle 16.30 alle 18.30 anche in piazza Amendola e via Checchi.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa