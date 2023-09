Torna Boccaccesca, 25esima edizione: dallo street food ai cooking show d'autore

E’ in arrivo Boccaccesca, a Certaldo dal 13 al 15 ottobre 2023! La manifestazione giunta alla sua 25esima, torna ad incantare il Borgo di Boccaccio con un traguardo importante, da festeggiare con il suo pubblico attento alla qualità e propenso al piacere del gusto.

Boccaccesca nasce nel 1999 con la sentita necessità di far conoscere il territorio attraverso i suoi prodotti agroalimentari ed artigianali. Ed, è stata la prima manifestazione, 25 anni fa, a parlare di cucina, di cuochi e di cooking show. Sul suo palcoscenico si sono cimentati i migliori cuochi del panorama nazionale ed ha rappresentato un trampolino di lancio per giovani che, in seguito, si sono rivelati grandi professionisti.

Certaldo, durante la tre giorni di Boccaccesca, apre le sue porte ai visitatori in un percorso affascinante e ricco di gusto; un viaggio sensoriale attraverso un connubio di profumi e sapori. Le strade del borgo di Certaldo saranno un tripudio di colori e odori, dove sarà possibile confrontarsi e scoprire sapori e saperi di qualità; ad allietare l’atmosfera le note provenienti dagli strumenti dei musici presenti lungo le vie che si fonderanno con l’armonia del gusto.

“Sono davvero orgogliosa del raggiungimento di questo importante e significativo traguardo di Boccaccesca, che da 25 anni rappresenta la qualità dei prodotti enogastronomici e non solo, con un’attenzione particolare a tutto ciò che di buono e bello offre il territorio. Una Rassegna che in 25 anni non ha cambiato la sua filosofia e rappresenta i Piaceri del Gusto sempre con lo stesso entusiasmo e voglia di stupire. – spiega Claudia Palmieri, direttore artistico della manifestazione - Dal 13 al 15 ottobre sarà possibile assaggiare per le vie del borgo di Certaldo eccellenze enogastronomiche ricercate e prodotti arrivati da ogni parte d’Italia, oltre a degustare piatti di qualità, realizzati dai cuochi che si avvicenderanno sul palcoscenico di Boccaccesca.”

“Boccaccesca è, fin dall’inizio, una vetrina privilegiata per l’enogastronomia, e ha l’ambizione di offrire ai visitatori un affascinante viaggio che coniuga l’esperienza del degustare, guardare, toccare, sentire ed ascoltare. – continua Palmieri - Vi aspettiamo per un brindisi per queste entusiasmanti Nozze d’Argento!

Gli organizzatori, ripropongono per questa edizione in accordo all’Amministrazione Comunale, una kermesse che vuole esprimere un forte senso di appartenenza al territorio e al buono dell’enogastronomia. Gran fermento quindi per la tre giorni che si terrà nel Borgo medievale di Certaldo dal 13 al 15 ottobre 2023.

La manifestazione prevede un programma denso di appuntamenti ad ingresso libero, che coinvolgeranno sia il Borgo basso sia il cuore medioevale di Certaldo Alto.

“Nel 2023 Boccaccesca raggiunge un’importante traguardo, sono 25 anni mette in mostra le eccellenze enogastronomiche ed artigianali italiane, tutto questo nella splendida cornice di Certaldo. – dichiara Franco Brogi, presidente FIEPET Confesercenti Firenze – Quest’iniziativa rappresenta, fin dall’inizio, un momento importante di aggregazione, ed un’opportunità per tutte le imprese del commercio e del turismo del nostro territorio. Un’occasione per far conoscere ed apprezzare ai visitatori le caratteristiche del nostro territorio e le eccellenze che lo contraddistinguono. Boccaccesca giunta alla sua 25esima edizione rappresenta un’esperienza autentica di tradizioni e sapori ”.

Boccaccesca si conferma ogni anno motivo di gioia e orgoglio per il nostro territorio. – afferma Giacomo Cucini, Sindaco di Certaldo - Siamo felici di poter proporre anche per questa edizione un fine settimana così ricco di esperienze culinarie di alta qualità. Ancora una volta, ci riuniamo per celebrare il meglio della nostra tradizione culinaria e delle abilità artigianali. Invito tutti a immergersi in questo viaggio, a scoprire nuovi sapori e nuovi odori, a condividere momenti preziosi all'insegna del gusto e del divertimento.

Ancora una volta sarà protagonista lo street food, realizzato nel Paese Basso da operatori locali e in Certaldo Alto si svolgerà il tradizionale mercato delle eccellenze enogastronomiche; accompagnato da artisti, cuochi e tante esperienze indimenticabili.

Insieme al Mercato di Boccaccesca non mancherà l’Osteria di Boccaccesca a cura del Comitato degli abitanti di Certaldo Alto e l’Enoteca di Boccaccesca, dove si potranno degustare le eccellenze toscane con uno sguardo a vini di altre regioni e si svolgerà nella consueta location della chiesa dei Santi Tommaso e Prospero.

Ecco un assaggio dei tantissimi prodotti che saranno presenti: Cipolla di Certaldo, Formaggi piemontesi, tortellini dell’Emilia Romagna, focaccia ligure, arrosticini, aglio rosso di Sulmona, taralli pugliesi, birra artigianale e ampia selezione di vini italiani.

Attesa, anche, per il momento in cui i cuochi scenderanno in Piazza e si avvicenderanno ai fornelli con piatti che rappresentano ciò che di meglio il territorio può offrire.

Non mancheranno interessanti novità che, in questa 25° edizione, potranno far crescere ulteriormente la manifestazione ed elevare il suo apprezzamento verso il pubblico. Un’importante novità riguarda l’allestimento di un punto food in Piazza SS Annunziata.

Verranno ospitati, nuovamente, i gemellaggi del Comune di Certaldo che saranno presenti sulla terrazza Calindri. Si ricorda che il gemellaggio con la città giapponese di Karramaci compie, nel 2023, 40 anni. Oltre al Giappone, insieme a rappresentanti di Arbin in Cina con cui il Comune di Certaldo ha avviato una collaborazione, saranno presenti le Marche ed il comune di Puhoi (Moldavia).

E’ previsto un intrattenimento musicale, sia nella parte alta che bassa, durante tutto il periodo della manifestazione. Boccaccesca è sapori, ma anche musica e colori.

Il Premio Boccaccesca, che si svolgerà nel Cortile di Palazzo Pretorio, verrà assegnato, come da tradizione, ad un personaggio che ha dato lustro alla Toscana.

Boccaccesca pensa anche ai bambini, a loro sarà dedicata la rassegna “Oggi cucino io”; dove, i piccoli, saranno guidati da un cuoco nella realizzazione di un piatto. Ed inoltre, in Piazza Boccaccio sarà allestita un’area giochi per bambini con gonfiabili ed altre piccole attrazioni.

Boccaccesca è un evento organizzato dal Comune di Certaldo in collaborazione con Confesercenti Firenze e Claridea 2. L’ingresso alla manifestazione è libero.

Per informazioni e aggiornamenti sul programma: www.boccaccesca.it; pagina Facebook e Instagram Boccaccesca Certaldo.

Fonte: Confesercenti Firenze