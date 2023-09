Intervento dei vigili del fuoco di Barberino del Mugello nel primo pomeriggio di oggi, alle 14.40, nel comune di Vicchio in località Ripa, per il soccorso a una persona caduta in una scarpata nei pressi della sua abitazione.

Sul posto anche il personale sanitario e il Soccorso Alpino. Purtroppo per l'uomo, un 73enne recuperato dai vigili del fuoco dalla zona impervia, il medico del 118 ha constatato il decesso.