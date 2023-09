Camionista ubriaco picchia collega e aggredisce agenti, arrestato dalla stradale

All'area di servizio Arno dell'autostrada A1 un camionista ubriaco ha ferito con un coltello un collega e poi si è scagliato contro i poliziotti della stradale. Gli agenti hanno dovuto immobilizzarlo con il taser per arrestarlo domenica sera alle 22, dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. La scena apparsa davanti agli agenti è stata quella dei due camionisti che si stavano prendendo a calci e pugni. L'arrestato è stato trasferito in ospedale perché aveva un tasso alcolemico superiore 5 volte il limite per conducenti di auto, mentre per i conducenti di tir sarebbe pari a zero.