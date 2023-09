Camper si ribalta in A1 a Firenze Sud

Un camper si è ribaltato in autostrada A1 questa mattina alle 7.30 circa, sulla corsia di decelerazione del casello di Firenze Sud (Bagno a Ripoli). Sul posto i vigili del fuoco di Firenze, carabinieri e polizia stradale. I militari di passaggio in zona sono riusciti a soccorrere subito il conducente del mezzo ribaltato, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area e la polstrada ha gestito il traffico. La corsia è stata chiusa temporaneamente per prestare soccorso.