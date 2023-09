Paura a Campi: coppia aggredita nella notte, rubati 5.500 euro

Rapina in strada ai danni di una coppia a Campi Bisenzio, in via Pistoiese, nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 settembre. Due persone di origini cinesi, dopo aver parcheggiato l'auto, sono state aggredite da quattro persone vestite di scuro e con volto coperto da passamontagna.

Due di loro hanno bloccato l’uomo sfilandogli il Rolex in oro giallo che indossava al polso e hanno portato via la somma di 1.500 euro che custodiva nel portafoglio, mentre gli altri due hanno bloccato la donna portandole via i 4.000 euro che aveva nella borsa.

I malviventi si sono dileguati a piedi, facendo poi perdere proprie tracce. Le vittime sono rimaste illese. Indagini in corso dei carabinieri di Signa anche grazie all’ausilio di sistemi di videosorveglianza cittadina.