Corri la Vita Firenze, i provvedimenti al traffico

Domenica il torna il tradizionale appuntamento con “Corri la Vita”, la manifestazione che promuove la raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla cura del tumore al seno per aiutare le donne attraverso la prevenzione, la diminuzione delle liste di attesa e il sostegno psicologico. Quest’anno l’evento, arrivato alla XXI edizione, vedrà il traguardo nuovamente in centro, per l’esattezza in piazza della Signoria.

Due i percorsi diversificati per gradi di difficoltà: uno di circa 11 km dedicato a chi vorrà correre e un secondo di 6 km per chi preferirà godersi le mete culturali lungo il percorso.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, gli uffici della mobilità hanno disposto una serie di provvedimenti. Si inizia con i divieti di sosta da mezzanotte alle 12.30 di domenica 24 settembre in piazza di Cestello, piazza dei Nerli, piazza della Calza e largo Speranza. Sempre da mezzanotte ma fino alle 18.30 sono previsti divieti di sosta in piazza Vittorio Veneto (lato Cascine) e viale Lincoln (tra piazza Vittorio Veneto e Ponte al Pignone).

Dalle 7 alle 12.30 scatteranno i divieti di sosta lungo in viale Poggi e sul percorso da 10,3 km dove dalle 9.15 (fino alle 12.30) si aggiungeranno i divieti di transito. Le strade interessate sono:

piazza Vittorio Veneto, Ponte Della Vittoria, piazza Gaddi, via della Fonderia, lungarno Santa Rosa, lungarno Soderini, piazza Nazario Sauro, via dei Serragli, via Sant'Agostino, piazza Santo Spirito, via Mazzetta, piazza di San Felice, via Romana, piazza della Calza, piazzale di Porta Romana, viale Machiavelli, via Schiaparelli , Via di San Leonardo, Costa San Giorgio, Costa Scarpuccia, via dei Bardi, via di San Niccolò, via San Miniato, via dei Bastioni, via Ser Ventura Monachi, via della Fornace, lungarno Cellini, piazza Poggi, lungarno Serristori, Ponte alle Grazie, lungarno delle Grazie, piazza dei Cavalleggeri, Corso Dei Tintori, via dei Neri, via dei Leoni, piazza di San Firenze, via del Proconsolo, piazza del Duomo, piazza di San Giovanni, via Roma, piazza della Repubblica, Calimala, piazza di Mercato Nuovo, via Por Santa Maria, via Vacchereccia e arrivo in Piazza della Signoria.

Divieti transito anche sulle strade afferenti al percorso.

Per quanto riguarda la corsa da 5,2 km dalle 9.15 (sempre fino alle 12.30) scatteranno i divieti di transito sul seguente percorso: piazza Vittorio Veneto, Ponte della Vittoria , piazza Gaddi, via della Fonderia, lungarno Santa Rosa, lungarno Soderini, piazza Nazario Sauro, via dei Serragli, via Sant'Agostino, piazza Santo Spirito, via Mazzetta, piazza di San Felice, piazza Pitti, via dei Guicciardini, via dei Bardi, piazza di Santa Maria Soprarno, lungarno Torrigiani, Ponte Alle Grazie, lungarno Generale Diaz, piazza dei Giudici, lungarno Anna Maria Luisa De’ Medici, lungarno degli Archibusieri, piazza del Pesce, lungarno degli Acciaioli, lungarno Corsini, piazza Goldoni, via della Vigna Nuova, via dei Tornabuoni, via Porta Rossa, Pellicceria , piazza della Repubblica, Calimala, piazza del Mercato Nuovo, via Por Santa Maria , via Vacchereccia e arrivo in piazza Della Signoria. Anche in questo caso previsti divieti transito sulle strade afferenti al percorso

Dalle 9 alle 12.30 sarà istituita una serie di provvedimenti per consentire l’uscita dalle aree interdette, in particolare:

- percorso uscita da piazza Cestello senso unico su via del Piaggione (da piazza Cestello verso via del Tiratoio), via del Tiratoio, vicolo del Tiratoio, via Sant’Onofrio (da vicolo del Tiratoio verso Borgo San Frediano), piazza dei Nerli (da Borgo San Frediano verso via dei Cardatori);

- percorso uscita da piazza Mentana senso unico su via Malenchini, via dei Benci, piazza Santa Croce, via Verdi

- percorso uscita dall’area di Tornabuoni da piazza Santa Trinita, Ponte Santa Trinita, lungarno Guicciardini, via dei Geppi, via di Santo Spirito, via dei Coverelli, via del Presto di San Martino, Borgo Tegolaio, via della Chiesa;

- percorso uscita dall’area di Borgo San Jacopo da piazza dei Frescobaldi, lungarno Guicciardini, via dei Geppi, via di Santo Spirito, via dei Coverelli, via del Presto di San Martino, Borgo Tegolaio, via della Chiesa;

- percorso uscita dall’area di San Niccolò da via di San Niccolò, piazza Poggi (in corsia protetta), lungarno Cellini (in corsia protetta), via della Fornace. In lungarno Cellini sarà chiusa la direttrice Ferrucci-Poggi (eccetto frontisti).

Infine prevista la sospensione dei rilievi delle porte telematiche (orario 6-13) della corsia preferenziale di via dei Benci e dell’area pedonale di piazza Pitti (dispositivi lato piazza San Felice e in via dei Bardi).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa