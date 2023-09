Edificio a rischio a San Miniato, ordinanza del Comune: "Va messo in sicurezza"

C'è un edificio a rischio in via Dalmazia a San Miniato. Si tratta di uno stabile vicino al parcheggio, non distante dall'IT Cattaneo. Tutto nasce da un intervento dei vigili del fuoco a metà settembre 2023. Viene fuori che la casa non è in buono stato, anzi, è in stato d'abbandono. Quindi, per tutelare la sicurezza di chi vive in zona o passa da via Dalmazia, è intervenuto anche il Comune.

La struttura, vetusta e disabitata, è libera su quattro lati e si sviluppa su due piani. In un'ordinanza del Comune di San Miniato si legge che il "personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha provveduto a interdire i due varchi di accesso al retro dell’edifico, nella parte boscata, mediante apposizione di nastro segnaletico, quale misura cautelativa".

Inoltre nell'edificio "restano visibili parti ammalorate a carico anche delle finestrature presenti" e per le quali si rende necessario "che chi di dovere provveda a far eseguire, sotto la guida di un tecnico qualificato e responsabile, un’accurata verifica, nonché tutti i lavori di assicurazione, consolidamento e ripristino che il caso richiede".

L'ordinanza stabilisce dunque che vengano fatti tutti i lavori per la messa in sicurezza e che alla conclusione del cantiere venga "data comunicazione scritta al Comune di San Miniato (Ufficio Edilizia Privata) dell’avvenuta messa sicurezza dell’immobile". La polizia municipale vigilerà sui lavori. Qualora il proprietario non dovesse intervenire, dicono dal Comune, "si provvederà d’Ufficio a spese degli stessi oltre alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale".