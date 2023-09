Elezioni Montelupo, Azione comincia a parlare con gli altri partiti

In occasione dell'ufficializzazione da parte del Partito Democratico di Montelupo Fiorentino del nome del candidato sindaco Simone Londi e del prossimo inizio del percorso elettorale, il gruppo cittadino di Azione da poco costituitosi intende iniziare una fase di interlocuzione politica con tutte le forze politiche e sociali del territorio al fine di definire temi e contenuti da porre in primo piano nelle prossime consultazioni amministrative alle quali parteciperemo in maniera attiva.

Azione nasce a livello nazionale nell'alveo del centrosinistra, e valuteremo se sarà possibile ripetere lo stesso schema anche a casa nostra: in ogni caso, la nostra idea è quella di incontrare forze politiche e soggetti sociali senza preclusioni ed al fine di darsi insieme un orizzonte politico e di temi da affrontare per immaginare la Montelupo dei prossimi anni.

In questo senso riteniamo di poter apportare un punto di vista utile ed originale sulle problematiche del Paese anche in vista degli importanti traguardi previsti a livello di Comunità Europea per il 2030 che cambieranno profondamente il nostro modo di essere Paese. Questo è il nostro obiettivo dichiarato e per il quale cercheremo di impegnarci.

Andrea Marretti, portavoce di Montelupo in Azione