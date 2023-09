Fa apprezzamenti alla compagna di un 46 e dopo la lite lo accoltella

Un manovale 46enne è stato accoltellato al fianco da un 59enne poi acciuffato, pare per una lite nata dopo degli apprezzamenti alla moglie del ferito. Il fatto è avvenuto ieri sera attorno alle 19.30 in un circolo di via Buonarroti a Carrara. Dal diverbio si è passati rapidamente alla lite, finché non è spuntato il coltello. Il ferito è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Massa e poi a Cisanello di Pisa. Il 59enne è stato ritrovato e trasferito in caserma dai carabinieri, non sono noti provvedimenti contro di lui.