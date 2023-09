Fi-Pi-Li, pezzo di ferro sfonda parabrezza di un'auto: ferito il conducente

Un camion con bisarca in viaggio sulla Fi-Pi-Li perde un grosso pezzo di ferro in viaggio che spacca il vetro di un'auto e ferisce il conducente. La 'dannata' Fi-Pi-Li colpisce ancora. A farne le spese è un montespertolese, Michele Scardina, che ieri mattina poco prima dell'uscita di San Miniato in direzione Pisa si vede arrivare un pezzo grosso come una gamba di un bambino, che lo ferisce al volto fortunatamente in modo lieve. Il conducente è riuscito a mantenere i nervi saldi e il controllo dell'auto, portandosi in un'area di sosta in sicurezza. Da lì è riuscito ad avvertire il 118 e i carabinieri. Ma poi ha diffuso l'appello sul gruppo Facebook 'I dannati della Fi-Pi-Li' chiedendo a chi potersi appellare per risalire al conducente del camion che ha perso il grosso e pesante pezzo.