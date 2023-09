In bici vicino la Fortezza con tre panetti di hashish, arrestato

Era in bici per i giardini della Fortezza, i carabinieri lo hanno trovato con tre panetti di hashish nello zaino e lo hanno arrestato. È avvenuto a Firenze nella mattina di giovedì 21 settembre.

I militari hanno notato l’uomo, con uno zaino sulle spalle e in sella ad una bicicletta, girovagare con un atteggiamento circospetto e irrequieto; dal canto suo, l’individuo ha visto i carabinieri e ha accelerato la marcia. Ipotizzando che potesse nascondere qualcosa lo hanno inseguito e bloccato poco dopo.

I carabinieri hanno trovato panetti di hashish del peso complessivo di gr. 250 e la somma in contanti di euro 570 in banconote di piccolo taglio. Il fermato, un 30enne marocchino irregolare sul territorio nazionale, già noto alle Forze dell'Ordine, anche per precedenti specifici (arrestato dai Carabinieri per lo stesso reato lo scorso 30 Agosto), è stato quindi dichiarato in stato di arresto.