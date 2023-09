Ingoia ovuli di cocaina alla stazione di Prato, arrestato

Due spacciatori sono stati scoperti dai carabinieri di Prato assieme al 6° Battaglione Toscana, nell'area del centro storico e della stazione ferroviaria.

Il primo è stato trovato proprio in un chiosco di piazza della Stazione, abituale ritrovo di tossicodipendenti. Il 32enne nigeriano, inizialmente con fare sospettoso, è entrato in colluttazione con i militari. E' stato trovato con una piccola quantità di hashish ma le forze dell'ordine ritenevano che avesse ingoiato altre dosi. Infatti la conferma è arrivata in ospedale a Prato, dove l'uomo è stato tenuto in osservazione fino all'espulsione di 5 ovuli di cocaina. Per questo è scattato l'arresto in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

In piazza Duomo invece un nordafricano è stato controllato e perquisito, e addosso aveva 2 g di hashish e 11 dosi di cocaina oltre a contanti. E' stato denunciato.