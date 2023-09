La campionessa europea nel fioretto Martina Batini protagonista dell’Aperitivo con gli Alumni in Sapienza

È stata Martina Batini, campionessa europea nel fioretto individuale, la protagonista dell’Aperitivo con gli Alumni che il 21 settembre ha chiuso i Career Days dell’Università di Pisa dedicati al settore industria, banca e finanza.

Fiorettista della nazionale italiana e del gruppo sportivo dei carabinieri, Martina si è laureata in Ingegneria gestionale all’Università di Pisa nel 2014. Nata a Pisa nel 1989, fin dal liceo inizia a praticare la scherma a livello agonistico, arrivando a conquistare tre ori e due argenti ai campionati del mondo e un bronzo nel fioretto a squadre alle ultime Olimpiadi di Tokyo 2020.

A introdurre l’incontro i saluti di Riccardo Zucchi, rettore dell’Università di Pisa, Frida Scarpa, campionessa mondiale nel fioretto a squadre e assessora del Comune di Pisa con deleghe allo sport e ai rapporti con l’Ateneo, Laura Elisa Marcucci, delegata del rettore per le attività di orientamento.

Intervistata da Maria Linda Pessolano del Polo comunicazione del CIDIC, Batini ha ripercorso le tappe della sua carriera, condividendo con il pubblico ricordi sugli incontri con i colleghi e i docenti che l'hanno indirizzata e accompagnata nello studio e nella vita. Tra questi anche il professor Gionata Carmignani, suo relatore di tesi, che è intervenuto per raccontare aneddoti sulla giovane Martina studentessa di Ingegneria e futura promessa della scherma italiana. Martina ha inoltre dispensato consigli agli studenti-atleti che si trovano ad affrontare una doppia carriera sportiva e universitaria, resa più accessibile dal programma di Dual Career offerto dall’Ateneo proprio a partire da quest’anno accademico.

L’iniziativa è stata organizzata dal Career Service d'Ateneo in collaborazione con il Polo Comunicazione del CIDIC, il Centro per l’Innovazione e la Diffusione della Cultura dell’Ateneo, nell’ambito delle iniziative del Progetto “Alumni” per il potenziamento della comunità di ex-allievi pisani.

I Career Days dell’Università di Pisa hanno ospitato in Sapienza 22 aziende di dimensioni e caratteristiche diverse, tra cui Sammontana, Decathlon, Toyota, Unicredit, Amazon. Ognuna delle aziende presenti ha avuto un proprio stand presso il quale laureati e laureandi hanno potuto richiedere informazioni e fare colloqui conoscitivi per candidarsi alle 81 offerte di lavoro disponibili per diversi profili, tra tirocini, contratti a tempo determinato, contratti a tempo indeterminato e apprendistato, rivolte sia a profili junior che senior.

In totale si sono registrate 322 presenze e sono stati effettuati oltre 500 colloqui. Presenti anche uno stand del Career Service, che ha fornito un servizio di CV check e di consulenza prima dei colloqui e di ARTI, Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego.

