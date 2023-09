Lite di coppia, gli agenti arrivano in casa e trovano la droga: denunciato 43enne

Dalla lite di coppia in un condominio di Cisanello, la polizia di Pisa ha rinvenuto droga in casa denunciando un 43enne tunisino. La segnalazione alla centrale operativa è avvenuta alle 11 di ieri. I poliziotti hanno riportando la calma tra il 43enne e la compagna 38enne dell'Est Europa. L'uomo aveva il divieto di dimora nella provincia di Pisa emessa lo scorso 1 giugno per traffico di stupefacenti. Visti i precedenti, gli agenti hanno perquisito l'abitazione trovando nel comodino della camera da letto oltre 50 g di hashish, un coltello sporco della stessa sostanza e altro armamentario. Dopo la denuncia, gli agenti chiederanno l'inasprimento della misura cautelare verso il tunisino.