Oltre 300 alunni per liberare dai rifiuti il verde di Empoli

Trentunesima edizione della giornata dedicata all’ambiente “Puliamo il mondo” che questa mattina, venerdì 22 settembre 2023, ha visto scendere in campo a Empoli oltre trecento alunni delle scuole primarie delle classi IV e V a ripulire dai rifiuti aree a verde come parchi, giardini e cortili. Prima tappa nella sala consiliare del palazzo Municipale, in via Giuseppe del Papa, 41, punto di ritrovo della preziosa squadra di volontari delle associazioni aderenti all’iniziativa, quali Legambiente, promotrice dell’evento, Arca, Misericordia, Pubblica Assistenza e Auser Filo d’Argento, accolta dall’assessore all’Ambiente, Massimo Marconcini e da Stefania Elisei, responsabile del progetto per il Servizio Ambiente del Comune di Empoli.

«Si apre una nuova stagione di iniziative dedicata ai temi ambientali che stanno a cuore alla nostra città – ha affermato l’assessore -Puliamo il mondo giunge alla sua trentunesima edizione e quest’anno non sarà l’unica manifestazione a tenere più pulita la nostra città. Si parte dai più piccoli per toccare le coscienze dei più grandi. Il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti cerchiamo di ostacolarlo ogni giorno con ogni mezzo e queste manifestazioni esprimono la volontà di una comunità attenta all’ambiente. Abbiamo all’opera gli ispettori ambientali di Alia, il lavoro del nostro ufficio ambiente, gli agenti di Polizia Municipale ma non basta. C’è bisogno di tutti e vi ringrazio per l’impegno che insieme ai nostri bambini metterete questa mattina».

Alle parole dell’assessore sono seguite quelle di saluto e ringraziamento del presidente di Legambiente, Stefano Busoni che ha sottolineato l’importanza di «una giornata come Puliamo il Mondo che senza i volontari non potrebbe essere organizzata avendo un numero davvero grande di scuole partecipanti a cui va il nostro plauso».

Dopo il saluto di benvenuto e di ‘buona’ raccolta dell’assessore, i volontari si sono diretti alle scuole a supporto degli alunni e delle loro insegnanti. Centinaia di bambini muniti di cappellini gialli, guanti di protezione, pinze, sacchi, sono entrati in azione entusiasti di partecipare a questa bella giornata nel rispetto dell’ambiente che li circonda.

Per il Comprensivo Empoli Est le scuole coinvolte sono state Carducci, Leonardo da Vinci, Carrucci e Colombo, mentre per il Comprensivo Empoli Ovest i plessi Pascoli, Galilei, Lorenzoni, Busoni, Baccio da Montelupo e il plesso di Cascine.

Le operazioni di pulizia delle aree verdi si sono svolte in totale sicurezza e hanno interessato: per il Comprensivo Empoli Est il giardino interno comune alle scuole Carducci e Pascoli, piazza Matteotti per la Leonardo da Vinci, il parco di Serravalle per gli alunni della Jacopo Carrucci di Pontorme e i giardini interni e adiacenti alla scuola per le classi della Colombo, a Ponzano. Mentre per il Comprensivo Empoli Ovest, gli alunni della Galilei hanno fatto tappa nel giardino di piazza Cavalieri, al parco delle Cascine è stato ripulito dagli alunni della Rovini, il parco di Corniola dai bambini della Pascoli, il giardino tra le due scuole in via F. Cervi a Ponte a Elsa è stata invece la destinazione degli alunni della Lorenzoni, infine la Busoni, al Pozzale, si è occupata dei giardini davanti alla scuola.

L’iniziativa ha aperto la kermesse ambientale denominata “Un autunno per l’Ambiente” promossa da Comune di Empoli in collaborazione con associazione Legambiente Empolese Valdelsa - Plastic Free OdV Onlus, Centro*Empoli, Mentorgroup, associazione Amici Animali Ambiente Gruppo Arca ETS, associazione Aristogatti, associazione Centro di Ricerca del Padule di Fucecchio, Biblioteca comunale Renato Fucini, The Knights of Rizal - Florenze Chapter.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa