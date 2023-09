Open Day alla scuola di musica Amedeo Bassi, festa di inizio corsi a Montegufoni

Sabato 23 settembre dalle 16 al civico 25 di via Montegufoni a Montespertoli si potrà ascoltare tanta musica nel giardino e nei locali dell’Accademia Musicale.

Musica per tutti i gusti: insegnanti e allievi della piccola, ma vivacissima scuola, proporranno al pubblico un programma musicale interessante.

Musica per tutte le età: ci sarà un momento dedicato ai bambini “Tuttiinmarcia!”.

Musica per tutti: i musicisti, gli spettatori e i bambini che hanno partecipato al laboratorio saranno dunque i protagonisti di una fantasiosa esibizione. Sarà l’occasione per tutti di suonare e provare gli strumenti che sono di casa all’Accademia di Montegufoni, come di prendere informazioni sui corsi e sulle modalità di partecipazione.

Sedie, leggii, strumenti, aule, voglia di suonare e stare insieme, insomma proprio tutto è pronto all’Accademia Musicale per la festa di sabato 23 Settembre, a ingresso libero dalle ore 16.00.

Per informazioni seguire la pagina Facebook e il profilo Instagram o il sito www.accademiabassi.it, tel. 328 1790340

Fonte: Accademia Musicale Montespertoli