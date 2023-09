Parcheggio multipiano, Buongiorno Empoli: "Un errore perderlo"

Fin dall'inizio la gestione del parcheggio multipiano ha avuto problemi dovuti, a nostro avviso, all'arroganza e all'assoluta indifferenza della società di gestione delle reali esigenze della città e dall'incapacità dell'amministrazione di far ascoltare la propria voce.

Del resto sappiamo come l'ente ferrovie conduce la gestione della rete ferroviaria e la manutenzione delle linee, fonte di disagi per gli utenti e con una gestione degli appalti e subappalti, che, come abbiamo visto, è causa anche di incidenti mortali.

La chiusura, lo smantellamento o la demolizione anche solo di una parte, del parcheggio multipiano, sarebbe l'ennesimo errore e perdita di occasione per avere un vero parcheggio in grado di servire il centro città, anche in previsione della pedonalizzazione di parte di piazza della Vittoria. Noi siamo convinti che quella struttura debba essere mantenuta con le caratteristiche attuali, riqualificata e resa sicura con adeguata delimitazione e monitoraggio h 24.

Leonardo Masi, Buongiorno Empoli