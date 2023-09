Arrivano 400 pellegrini a San Miniato, Ztl posticipata per una domenica

Domenica 24 settembre la Ztl in centro storico a San Miniato sarà attiva dalle 20.00 anziché dalle 14.00, per consentire lo svolgimento del pellegrinaggio giubilare dei vicariati organizzato dalla Diocesi. "Sono attesi in città circa 400 pellegrini provenienti dalle parrocchie di tutti e quattro i vicariati della Diocesi di San Miniato, San Domenico, San Francesco, Santissima Annunziata e Santa Caterina, che arriveranno in piazza del Seminario e da lì saliranno in piazza del Duomo per partecipare alla Messa presieduta dal vescovo Giovanni Paccosi - spiega il sindaco di San Miniato Simone Giglioli -. Si tratta quindi di una manifestazione articolata e significativa, per la quale la Diocesi ci ha richiesto di poter posticipare l'orario di attivazione della Ztl, richiesta che abbiamo accolto volentieri ma in via del tutto eccezionale, per consentire a tutti i pellegrini di poter raggiungere la nostra città e partecipare a questa manifestazione, una delle numerose che si sono celebrate in quest'anno giubilare".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa