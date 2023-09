A Villa Crastan il libro dedicato a Marco Papiani

Domani pomeriggio, sabato 23, alle ore 18, Villa Crastan ospiterà la presentazione del libro dedicato a Marco Papiani. Saranno presenti il sindaco Matteo Franconi, Francesco Papiani e Michele Quirici, curatore del volume che raccoglie moltissime testimonianze e ricordi.

Il titolo scelto è per raccontare Papiani è "La politica del sorriso, vita e testimonianze di un ottimista" e la presentazione, che si svolgerà nel giardino della Villa, è aperta a tutti. L'evento si inserisce nella cornice di Era dei Libri, rassegna che prende il via nel pomeriggio di oggi con due iniziative alla Biblioteca Gronchi e che sarà inaugurata ufficialmente domani, sabato, alle ore 10, al Palp - Palazzo Pretorio, con una due giorni no - stop dove i visitatori potranno vivere un weekend letterario a 360 gradi