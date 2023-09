Riconoscimento per il 50 anni del ristorante Da Graziano

Il ristorante da Graziano a San Gimignano ha compiuto 50 anni di attività. Per questo motivo dall'amministrazione comunale è arrivato un riconoscimento.

"Abbiamo dato riconoscimento al Ristorante Da Graziano (già bar quando nacque in Santa Chiara) che ha tagliato il traguardo dei 50 anni di attività, grazie al lavoro di Graziano Mannozzi. Sarebbero tanti i ricordi ma quel che conta è che l'attività è sempre lì come allora, sempre nel quartiere di Santa Chiara, e da anni è anche hotel oltre che apprezzato ristorante. Così come sempre presente è Graziano che, ogni giorno, non smette di osservare la sua famiglia portare avanti il suo impegno di cinquant'anni fa" ha scritto il sindaco Andrea Marrucci.