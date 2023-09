Stadio di Firenze, Nardella: "Partiamo dalla soluzione per Venezia"

Si parla ancora dello stadio a Firenze. A farlo è il sindaco Dario Nardella: "Noi non ci limitiamo solo a chiedere al Governo di risolvere il problema ma proponiamo anche delle ipotesi molto concrete. Ci siamo ispirati alla soluzione che il governo stesso, dopo poche settimane, ha trovato per Venezia, che come Firenze aveva ricevuto un finanziamento del Pnrr con una legge vigente del governo Draghi per realizzare uno stadio. Quindi partiamo dalla soluzione che hanno trovato per Venezia perché riteniamo che come si sia risolto il caso di Venezia sia giusto risolvere quello di Firenze".

Ancora Nardella: "Non ci interessano le polemiche io credo che un progetto così importante come la riqualificazione dello stadio Franchi, monumento nazionale, proprietà del Comune, non possa essere trascurato, pena il rischio di abbandonare uno stadio a sé stesso creando situazioni che abbiamo visto in tutta Italia, penso al Flaminio di Roma".

Il sindaco ha poi spiegato di aspettare "che il Governo con buon senso possa rispondere alle nostre proposte in modo da metterci a sedere e trovare una soluzione definitiva. Nel frattempo va avanti ovviamente il progetto esecutivo per tutta la prima parte, il primo lotto, e subito dopo la gara per l'appalto dei lavori".