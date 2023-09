Strade Sicure a Fucecchio, Cordone (Lega): "Petizione a quota 200 firme"

"Non c'è libertà senza sicurezza". Così in una nota Marco Cordone, segretario comunale Lega Salvini Premier Fucecchio e vicesegretario provinciale di Firenze, informa che "la petizione rivolta al Sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli ed al Prefetto di Firenze per richiedere l'impiego dei Militari dell'Operazione Strade Sicure nel territorio comunale di Fucecchio ed in particolare alle Cerbaie, per ribadire l'essenzialità della certezza e dell'effettività della pena e per avere condanne più severe per gli spacciatori di sostanza stupefacenti, ha raggiunto quota 200 sottoscrittori".

"D'accordo col vicesegretario comunale Stefano Cartocci e col responsabile sicurezza del Carroccio, Andrea Frino, abbiamo deciso per i prossimi giorni di proseguire la raccolta firme in maniera itinerante - afferma Cordone - per poi organizzare un'intera giornata sui temi della sicurezza. Nel ringraziare i tanti cittadini che sono venuti a firmare in presenza, il nostro apprezzamento va anche alle forze dell'ordine ed alla Polizia Municipale per l'impegno quotidiano che profondono nel contratto al crimine e ribadiamo il concetto che non c'è libertà senza Sicurezza e soprattutto che la sicurezza è sempre stata al primo posto dei nostri programmi elettorali e lo è e lo sarà anche in futuro. Ci ha fatto molto piacere vedere in questi giorni, in piazza Montanelli, numerose volanti dei carabinieri che da lì partivano per operazioni di controllo nel territorio. Fucecchio per noi è un importante Comune Toscano ed Europeo e mai dovrà scivolare verso un degrado che vuole impadronirsi dei nostri territori".