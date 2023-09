"Telecamere e decoro per il parcheggio ospedaliero di Avane": le proposte di Empoli in Azione

Empoli in Azione segnala la situazione del parcheggio ospedaliero di Avane.

"Purtroppo, ad oggi, ad una serie di domande e di azioni richieste non abbiamo avuto nessuna risposta e soprattutto non abbiamo visto nessun intervento eseguito, neppure quelli che dovrebbero garantire un minimo di sicurezza.

Come ben saprà, in quest’area in passato sono avvenuti fatti spiacevoli nei riguardi di donne soprattutto nelle ore serali, con episodi di esibizionismo e di molestie.

Il tema, peraltro, in data odierna è stato ripreso tramite un comunicato stampa dalla UIL Funzione Pubblica ASL Toscana Centro, che ha denunciato nuovamente le difficoltà di parcheggio per i dipendenti ospedalieri, difficoltà incrementate proprio dalla scarsa sicurezza del parcheggio gratuito dell’ospedale.

Consigliamo di tenere un confronto con una rappresentanza degli operatori sanitari che operano nella struttura ospedaliera, l’ascolto di chi ogni giorno vive quella realtà potrà senza dubbio portare alle migliori scelte ed alle più utili considerazioni.

A nostro avviso gli interventi immediati dovrebbero essere:

- Potatura siepi lungo i marciapiedi. Le siepi hanno raggiunto un’altezza tale che non è possibile vedere cosa succede dietro (in alcuni casi oscurano anche i cartelli stradali).

I gravi episodi avvenuti negli anni passati potrebbero essere stati agevolati anche da questo. Sempre per lo stesso motivo, proponiamo inoltre di eliminare completamente la siepe presente nello spartitraffico tra entrata e uscita dal parcheggio, perché troppo alta e fitta.

A tal fine, a nostro avviso, andrebbero previste almeno tre potature annuali, per mantenere le siepi sempre basse e contenute.

Potrebbe essere inoltre da valutare se la vegetazione presente è adatta o se debba essere sostituita con vegetazione più bassa, che probabilmente consentirebbe anche di ridurre i costi correnti di gestione.

- Numerazione Pali della Luce.

Sarebbe buona cosa numerare i pali della luce presenti sul piazzale. Questo potrebbe essere di aiuto, in caso di necessità, per segnalare alle forze di Polizia la presenza di malintenzionati, indicando precisamente la posizione in cui c’è un pericolo o in cui serve aiuto.

- Presenza di rifiuti. Abbiamo notato che il parcheggio risulta sporco. Oltre a bottigliette di plastica, fazzolettini e altro, sono presenti bottiglie di vetro rotte con relative schegge e frantumi di cristalli presumibilmente risultato di intrusioni con effrazione da parte di ladri nelle autovetture parcheggiate.

Questi secondo noi gli interventi immediati da pianificare e che in qualche modo renderebbero immediatamente più sicura l’area.

Per quanto riguarda gli interventi di lungo termine proponiamo:

- Installazione di videocamere.

Riteniamo che sia importante installare una serie di telecamere nel tratto di strada che va dalla rotatoria di Viale Boccaccio, all’ingresso del parcheggio (con particolare attenzione alla copertura video del marciapiede) fino dentro il parcheggio stesso.

Questo permetterebbe una copertura di tutta l’area e sicuramente potrebbe rivelarsi uno strumento di deterrenza per i malintenzionati e anche uno strumento utile per le forze dell’ordine.

- Cartellonistica. Esporre nel parcheggio cartelli con i numeri di emergenza da chiamare in caso di necessità e che indichi il nome del parcheggio. (eventualmente anche scritti in più lingue oppure con pittogrammi)

- Navetta.

Un’altra iniziativa utile potrebbe essere quella di prevedere una navetta (con orario che copra almeno quello consueto di visita da parte dei familiari ai degenti del nosocomio) che faccia la spola fra il parcheggio e l’ospedale. A nostro avviso questa navetta dovrebbe essere attrezzata anche per l’imbarco, sbarco delle sedie a rotelle. Il servizio potrebbe essere “gestito” a rotazione dalle innumerevoli associazioni di volontariato presenti sul territorio.

- Illuminazione.

Pur risultando l’area di parcheggio sostanzialmente ben illuminata, si rileva che l’unico tratto non illuminato è quello che riguarda il marciapiede che dalla rotonda di Viale Boccaccio si immette nel parcheggio. A nostro parere è di vitale importanza illuminare questo breve tratto, essendo fra l’altro l’unico marciapiede in ingresso.

Fonte: Empoli in Azione