Per la Valvirginio Cantina Sociale Colli Fiorentini arriva il certificato di azienda green. Ad annunciarlo è il presidente Ritano Baragli.

“Avremo per la prima volta il nostro Bilancio di Sostenibilità, la Certificazione Equalitas, perché rispettiamo ambiente, salute, energie rinnovabili - spiega Baragli -. Siamo stati i primi a dotarci di pannelli solari, non abbiamo alcun telo di amianto, abbiamo aggiunto altri 57Kw di pannelli fotovoltaici. In tutto il mondo i clienti guardano alle aziende che rispettano l’ambiente, e noi vendiamo molto all’estero: cinque anni fa eravamo presenti in 12 paesi, oggi lo siamo in 24”.

“La Certificazione Equalitas non è, comunque, un punto di arrivo ma un punto di partenza intrapreso nel 2011 con l’installazione del primo impianto fotovoltaico – ricorda Fabrizio Ferretti, vicepresidente della Cantina Sociale Colli Fiorentini -. La nostra cantina è dotata anche di un efficiente impianto di trattamento delle acque di lavorazione, così come da percorso Equalitas, e inoltre riutilizza tutti i sottoprodotti, compreso il nocciolino, ad uso energetico, che estrarremo dal nuovo impianto di frangitura”.

“La certificazione Equalitas è in Linea con l’Agenda 2030 dell’Onu - sottolinea Marco Puleo, enologo della Cantina sociale Colli Fiorentini -. Con gli investimenti fatti siamo diventati un punto di riferimento nel settore della vinificazione di qualità e, adesso, con tale impostazione sostenibile siamo sempre più conosciuti in Italia e all’estero”.

“Nei mesi scorsi la Cantina Sociale Colli Fiorentini ha compiuto due importanti investimenti, dal valore complessivo di due milioni di euro, che serviranno per ottenere la riqualificazione dell’impianto di raccolta dell’uva e dell’impianto di frangitura, oltre allo smaltimento delle coperture di amianto presenti sui tetti – ricorda il presidente Baragli - Investimenti per rendere più sostenibile la cooperativa migliorando gli impianti e puntando sul risparmio energetico. Senza dimenticare che Valvirginio ha inaugurato, già nel 2011, un impianto fotovoltaico per vinificare sfruttando fonti di energia rinnovabili”.

Equalitas nasce da una iniziativa di Federdoc ed Unione Italiana Vini e si avvale della collaborazione di Valoritalia, primo ente certificatore delle Denominazioni di Origine del Vino, di Csqa Certificazioni, leader italiano nella certificazione agroalimentare, Gambero Rosso, il più grande gruppo editoriale italiano dell’Agrifood e 3AVino, società specializzata nella finanza vitivinicola. Equalitas è uno standard sul Vino Sostenibile che risponde alle esigenze del settore di dotarsi di uno schema condiviso, oggettivo e certificabile da un ente terzo. I tre pilastri sui quali l’azienda affronta la sostenibilità sono: sociale, ambientale ed economico.

Fonte: Ufficio Stampa