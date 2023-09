Venti anni di amore per le famiglie adottive di Celine

Un percorso di crescita collettiva nel segno dell’amore filiale. Venti anni di amicizia, occasioni di confronto, scambio, attività di sostegno e approfondimento sul tema dell'adozione. Le famiglie adottive di Celine, dal nome della prima bambina adottata, si ritroveranno al Circolo sportivo de La Romola, frazione di San Casciano in Val di Pesa, per celebrare l’importante anniversario raggiunto. L'associazione, costituita oggi da 25 famiglie con genitori adottivi provenienti dal Chianti e dall'area fiorentina, ha organizzato un'iniziativa festosa che ripercorrerà la storia di questa importante realtà che dal 2003 ha sede nel territorio comunale di San Casciano in Val di Pesa, oggi coordinata dalla Presidente dell'Associazione Debora Baldini e dal Consiglio direttivo.

La manifestazione è prevista domani sabato 23 settembre a partire dalle ore 16 presso la sede del Circolo de La Romola (via Treggiaia) ed è caratterizzata da un ricco programma di iniziative tra cui una tavola rotonda con gli interventi della vicesindaca Elisabetta Masti, l'ex presidente dell'associazione Philip Bieri, don Andrea Bigalli, parroco della Chiesa di Sant'Andrea in Percussina, Simona Scarano, ex presidente dell'associazione Celine, lo psicologo Mario Ruocco. Evento clou della serata è lo spettacolo “Figli delle stelle”, nato da un laboratorio di teatro realizzato e interpretato dal gruppo di studenti “sempreverdi” de “Il Lavoratorio”. L'iniziativa, alla quale prenderà parte anche l'assessore Moreno Cheli, si concluderà con una cena partecipata da soci e amici dell’associazione.

L’associazione nasce per iniziativa di un gruppo di genitori adottivi mossi dal desiderio di ritrovarsi, scambiare opinioni, raccontare e condividere la propria esperienza. Il gruppo si amplia ed accoglie gradatamente un numero sempre maggiore di famiglie fino a decidere di costituirsi in associazione nel 2003. L’associazione collabora con alcuni psicologi che guidano un ciclo di incontri, gratuiti e aperti, con cui affrontare temi diversi connessi al mondo dell’adozione. Le iniziative hanno l’obiettivo di creare momenti di confronto e condivisione sul percorso adottivo e le fasi che lo caratterizzano.

“Si tratta di un’importante realtà del nostro territorio – dichiara la vicesindaca Elisabetta Masti – che si pone l’obiettivo di ascoltare e offrire un supporto concreto sia ai genitori che hanno adottato una bambina o un bambino, sia alle coppie che si avvicinano per la prima volta al percorso di adozione, oppure a coloro che si trovano ad affrontare le varie tappe di questo cammino pieno di gioia e amore. L’associazione crea occasioni di incontro, partecipazione e coinvolgimento tra i genitori che intraprendono la via dell’adozione”.

PER INFORMAZIONI: celine.famiglieadottive@gmail.com

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO