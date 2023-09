Via Medicea in festa, anche Vinci a Prato per esporre i suoi percorsi

Coinvolgerà anche Vinci l'edizione 2023 di 'La Via Medicea in festa', in programma il 24 settembre. In programma street food e prodotti tipici, attività ricreative e sportive, escursioni guidate, esibizioni e presentazioni. La festa si svolge in particolare a Prato, Comune capofila dell'intera iniziativa. Vinci sarà presente con materiale informativo sui vari percorsi.

La Via Medicea è infatti un itinerario aperto tutto l'anno sul territorio fra Prato e Fucecchio, della lunghezza di 78,3 chilometri, con collegamenti anche alla Via Francigena e alla Via della Lana e della Seta.

In questo percorso Vinci ha ben due tappe: la numero 3, da Bacchereto a Vinci, e la numero 4, quella finale da Vinci a Fucecchio. La prima è di 18 chilometri e dalla difficoltà media, la seconda di 19 chilometri e con una bassa difficoltà.

Gli itinerari saranno descritti durante l'evento de 'La Via Medicea in festa' a Cascine di Tavola. Sono poi in programma passeggiate, escursioni naturalistiche, degustazioni di vini.

“Ogni anno partecipiamo con grande piacere a questo evento de La Via Medicea in festa – dice l'assessore al turismo del Comune di Vinci Paolo Frese -. Il personale del Comune distribuirà materiale informativo sui nostri percorsi, sulla bellezza dei nostri luoghi. Le nostre due tappe sono davvero speciali. D'altronde in Toscana gli utenti cercano tantissimo informazioni su Leonardo da Vinci e sui Medici, quindi noi siamo ben rappresentati e questo cammino – tra storia e natura – rientra benissimo nelle attività della nostra amministrazione. Siamo orgogliosi di far parte de La Via Medicea e invitiamo tutti alla festa del 24 settembre, per prendere informazioni e per passare una giornata all'aria aperta”.