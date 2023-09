We Care Empoli, oltre 500 persone in piazza

Oltre 550 persone hanno partecipato ieri sera, giovedì 21 settembre, alla prima edizione di “We Care Empoli” in piazza Farinata degli Uberti a Empoli. Una grande serata di festa e beneficenza, organizzata dalla Misericordia di Empoli, con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere l’attività dell’Emporio Solidale: uno spazio che, sin dalla sua fondazione nel 2021, è diventato un punto di riferimento e di supporto per la comunità empolese, in particolare per coloro che si trovano ad attraversare momenti di disagio socio-economico.

La serata è stata un’occasione di gioia e condivisione che ha scaldato i cuori dei presenti, sottolineando la grandezza della comunità empolese. Profonda gioia e gratitudine anche nelle parole del Governatore della Misericordia di Empoli, Pier Luigi Ciari: “Siamo veramente soddisfatti e tanto emozionati per la grande partecipazione che Empoli ha dimostrato. Siamo stati travolti dall’amore dei cittadini e delle aziende che hanno risposto al nostro appello, unendosi per sostenere l’attività del nostro Emporio Solidale. Tutti insieme possiamo fare molto e “We Care Empoli” lo ha dimostrato. Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno reso possibile questa magica serata, agli sponsor, a tutti i partecipanti e ai nostri preziosi volontari che sono la vera anima attiva della nostra comunità e della nostra arciconfraternita”.

Sono stati in tantissimi, esattamente 554, a sedersi a tavola nel cuore storico di Empoli, per portare un contributo e fare in modo che l’attività dell’Emporio possa andare avanti. Un successo che ha superato ogni aspettativa come ha sottolineato Gionata Fatichenti, Provveditore della Misericordia di Empoli: “Siamo felici, molto felici di questa partecipazione, perché questo darà un aiuto enorme al nostro Emporio: un minimarket solidale che accoglie centinaia di persone dando cibo e beni di prima necessità nel pieno rispetto della loro dignità personale. Grazie all'incredibile partecipazione dei cittadini, abbiamo pienamente raggiunto e superato il nostro obiettivo. La piazza era colma di persone e di gioia. Grazie alle donazioni raccolte potremo fare arrivare più prodotti sui nostri scaffali, le richieste sono sempre molte e purtroppo crescono”.

La serata è stata allietata dalla coinvolgente musica della 'Bada Bim Bum Band' e dal suggestivo spettacolo di ‘Lumen Invoco’, che hanno incantato il pubblico presente offrendo una serata ricca di emozioni.

Oltre ai membri direttivi della Misericordia, ai volontari, alle istituzioni locali, hanno portato il loro saluto sul sagrato della Collegiata Sant’Andrea anche Don Guido Engels e la sindaca di Empoli Brenda Barnini che ha ringraziato la Misericordia per l’impegno quotidiano sul territorio e per aver dato vita ad una serata di grande partecipazione e coinvolgimento.

Questa prima edizione di "We Care Empoli" è stata un trionfo della solidarietà e dell'unità nella comunità di Empoli. L'evento ha dimostrato che, quando le persone si uniscono per una causa giusta, possono compiere cose straordinarie.

Fonte: Ufficio Stampa