Abbattimento dei pini a Capezzano Pianore

Lunedì 25 settembre partiranno i lavori di abbattimento e successiva sostituzione dei pini di Via Nostra Signora a Capezzano Pianore, nel tratto di strada che da via Sarzanese conduce al complesso della storica Villa Borbone delle Pianore, nella zona del “Cavanis”. Una decisione sofferta e obbligata quella dell’Amministrazione Comunale, che ha dovuto interfacciarsi con alberi ormai purtroppo irrimediabilmente compromessi nel tempo nella loro staticità.

Il viale alberato che conduce alla Villa è composto da cinque cipressi e tredici pini domestici. Come per tutti i filari alberati del Comune, l’Amministrazione ha incaricato, sull’onda del censimento del patrimonio arboreo, la verifica dello stato di salute delle piante. Da essa sono emerse criticità soprattutto dei pini, la cui stabilità è gravemente compromessa sia dal danneggiamento nel tempo delle radici che dalle limitazioni del loro sviluppo dovuto al poco spazio a disposizione a bordo strada, non idoneo al mantenimento in salute di un pino di tale grandezza. Anche le dimensioni, infatti, appaiono sproporzionate con quelle della strada e delle abitazioni vicine, in direzione delle quali alcune piante si presentano pericolosamente inclinate.

Date queste premesse, con la relazione agronomica che ha posto i tredici pini in categoria “D” (estrema propensione al cedimento), l’Amministrazione ha deciso di procedere con la sostituzione delle stesse. Saranno quindi abbattuti 13 pini domestici, oltre a 2 cipressi malati e ormai seccati nella chioma. Successivamente saranno messe a dimora 30 nuove piante di cipresso a entrambi i bordi strada, per raggiungere un’uniformità paesaggistica dei due filari. Il duplice filare di cipressi che si svilupperà dopo l’intervento, infatti, oltre ad annullare qualsiasi tipo di pericolo, evocherà un fascino storico non indifferente, impreziosendo il contesto ambientale e conferendo ordine, proporzioni ed eleganza al paesaggio circostante alla Villa storica.

Il taglio dei pini pericolanti è il primo - se pur obbligato – step del progetto di riqualificazione complessiva di via Nostra Signora. L’Amministrazione Comunale, infatti, sta redigendo un progetto complessivo che prevede la completa riqualificazione di quello che diventerà a tutti gli effetti un viale alberato, con la risistemazione dei chiusini, completa riasfaltatura e nuova segnaletica orizzontale.

“È sempre triste dover abbattere alberi, soprattutto se storici e ormai inseriti nell’immaginario paesaggistico comune – commenta il Sindaco Marcello Pierucci . L’Amministrazione Comunale, però, non può permettere che esista un rischio tanto elevato e pregiudizievole per la sicurezza dei cittadini. Anche gli alberi hanno un proprio ciclo vitale ed è necessario fare i conti con lo stato delle cose. Oltre a sostituire le alberature che saranno rimosse, abbiamo deciso di arricchire ancora di più la zona e il valore storico-paesaggistico che possiede: per questo, rispetto alle 15 piante che saranno abbattute, ne metteremo a dimora ben 30, il doppio”.

Fonte: Comune di Calmaiore - Ufficio Stampa