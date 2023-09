Aggressione tra studenti universitari fuori da un locale nel Pisano

La lite tra due studenti universitari a San Giuliano Terme è finita con un giovane trasferito al pronto soccorso di Pisa per il pugno preso al labbro. È intervenuta una volante della polizia alle 3 di notte fuori da un locale notturno per un'aggressione. La dinamica è presto detta: lo studente sardo aveva ricevuto una spinta all'interno del locale e era uscito per chiederne conto all'altro studente siciliano. Quest' ultimo temendo di essere aggredito ha colpito con un pugno l'altro. I due sono stati informati dei loro diritti, il ferito in particolare a sporgere eventuale denuncia.