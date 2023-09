Biblioteca Empoli, gli appuntamenti di ottobre

Iniziative per grandi e piccini. Appuntamenti per leggere insieme, per ascoltare storie e svolgere attività, ma anche per riflettere su temi di grande attualità come il rispetto della natura. Tutto pronto alla biblioteca comunale Fucini di Empoli per nuove imperdibili iniziative da vivere tutti insieme. A partire da martedì 26 settembre 2023 quando, alle 16.30, al punto Bibliocoop al Centro*Empoli tornerà Sferruzza sferruzza, consueta iniziativa dedicata al lavoro a maglia e all'uncinetto: per partecipare basta scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamare lo 0571 757840.

Fra le date da segnare in agenda c'è poi quella di sabato 30 settembre 2023. Tre le iniziative in cartellone. Alle ore 10 in biblioteca, con ingresso da via Cavour 36, spazio a Preferireidino, gruppo di lettura della Fucini a cura dell'Associazione Amici della Biblioteca Fucini: si parlerà de La Valle dell'Eden di John Steinbeck. Chi volesse entrare a far parte del gruppo di lettura può contattare l'associazione Amici della Biblioteca scrivendo un messaggio alla loro pagina Facebook oppure inviando una mail all'indirizzo amicibibliofucini@gmail.com. Alla stessa ora, nell'emeroteca al piano terra della 'Fucini', si terrà l'incontro dal titolo "In viaggio verso l'isola di utopia", parte del progetto "Filosofia con i bambini. In biblioteca", con 'conversazioni filosofiche' rivolte a bambine e bambini dagli 8 agli 11 anni di età: per iscriversi è possibile inviare una mail all'indirizzo biblioteca@comune.empoli.fi.it, chiamare lo 0571 757873 oppure lasciare direttamente i recapiti al banco prestiti della Fucini, comunicando in ogni caso nome, cognome ed età della bambina o del bambino da iscrivere, un numero telefonico e un indirizzo mail dove eventualmente ricevere il report sul laboratorio. Nel pomeriggio, alle 17.30 alla Casa della Memoria in via Livornese 42 si terrà un appuntamento a ingresso libero della rassegna La biblioteca della memoria: "Fra passato e futuro. Santa Maria e la società empolese fra 800 e 900 e le loro trasformazioni" è il titolo dell'iniziativa nel corso della quale sarà presentato il libro "Contadini, fiascaie, guardie e sacerdoti. Vita e società nella Toscana centrale fra Ottocento e Novecento" (edizione goWare, 2022) di Stefano Romagnoli. L'autore dialogherà con Alessio Mantellassi, presidente del consiglio comunale di Empoli.

Il mese di ottobre si aprirà invece con un evento al Parco di Serravalle dove sarà presente anche il punto prestito della Biblioteca al Parco: il 2 alle ore 16.30 spazio a letture e laboratorio per bambine e bambini dal titolo "Piantiamola! Nuove gemme di letture nello scaffale verde per bambini e ragazzi", a cura della biblioteca Fucini. L’iniziativa fa parte ed è ispirata a “Piantiamola! Nuove gemme di letture nello scaffale verde per bambini e ragazzi”, progetto dedicato alla valorizzazione della tutela ambientale, promosso dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi toscane, in collaborazione con Regione Toscana, le Reti documentarie toscane e LiBeR, con il patrocinio di AIB Toscana. Dettagli al seguente link https://www.liberweb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=24480:lo-scaffale-verde-in-classe&catid=306&Itemid=107 . Sempre dal 2 ottobre sarà disponibile in biblioteca uno scaffale verde con libri selezionati a tema.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa