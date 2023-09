Corsi dell'associazione Il Ponte, dal pronto soccorso veterinario alla 'conoscenza del sé'

Al via da lunedì 25 settembre 2023 le iscrizioni ai corsi della Libera Università in programma per l’anno 2023/2024 e ai laboratori per bambini, giovani e adulti per il periodo ottobre 2023-gennaio 2024 organizzati dall’Associazione Culturale “Il Ponte” di Empoli (FI).

I corsi della Libera Università sono compiuti in un quadro di educazione permanente che vede nella formazione culturale e nell’educazione alla bellezza del mondo un’importante esperienza di cittadinanza attiva; si creano così arricchenti occasioni di socializzazione che, allo stesso tempo, avvicinano i partecipanti a “mondi” talvolta lontani e inesplorati.

I corsi, tenuti da docenti qualificati, abbracciano un ampio panorama culturale e vanno dall’area letteraria all’area storica, musicale, scientifica, artistica, ambientale, e sono arricchiti da visite guidate a luoghi significativi.

La curiosità è l’unico requisito per partecipare: il vero obiettivo della Libera Università è offrire un costante aggiornamento culturale a tutti coloro che desiderano ampliare le proprie conoscenze.

Oltre agli ormai classici e collaudati astronomia, musica, storia e storia dell’arte, letteratura ed educazione ambientale, i corsi della Liberà Università 2023/2024 si arricchiscono proponendo nuovi e interessanti argomenti quali scienza, filosofia, biologia, storia e sport ed educazione finanziaria.

Quanto ai laboratori, per gli adulti nella nuova programmazione si confermano i grandi classici: da quelli di lingua su più livelli di Inglese e Spagnolo sino a Pittura per gli amanti dell’arte e Intarsio per coloro che desiderano dar sfogo alla propria creatività.

Per i più giovani verranno riproposti English for Kids, per divertirsi rigorosamente in inglese, e Fumetto per i più creativi.

Tra le novità, per i più grandi si aggiungono i laboratori di Francese livello base, Conoscenza del Sé, Disegno per adulti, Informatica livello base, Salute e benessere, Trucco e parrucco e Pronto soccorso veterinario.

Appassionare l’utente a suoni, culture e modi di pensare diversi da quelli della propria lingua madre: questo l’obiettivo del corso di Francese di primo livello. Canto, ballo scioglilingua e piccole poesie renderanno dinamiche le lezioni.

Il laboratorio dedicato alla Conoscenza del Sé mira invece a promuovere una consapevolezza di sé stessi attraverso attività artistiche e/o teatrali. Il principale obiettivo? Favorire la libera espressione personale permettendo ad ogni partecipante di scoprire degli aspetti personali sconosciuti e spesso ignorati.

Per chi intende avvicinarsi al mondo dell’arte senza averne le basi, il corso di Disegno per principianti si ripropone di far conoscere gli elementi necessari per intraprendere la strada del disegno a matita.

Hardware, software, utilizzo di un computer e dei suoi accessori, navigazione Internet, Word, Excel e PowerPoint sono solo alcuni degli argomenti del laboratorio di Informatica; il corso si rivolge in particolare a coloro che intendono imparare le basi della materia.

Benessere e cura di sé sono i cardini del corso Salute e benessere. Gli incontri consentiranno ai partecipanti di conoscere rimedi naturali, erbe e integratori alimentari che possono aiutare a stare in buona salute e mantenersi giovani.

Rispetto al passato, il laboratorio di Trucco si rinnova dedicando un focus anche al mondo delle acconciature. Non solo trucco, ma anche parrucco!

Per i possessori di animali domestici, il corso Emergenza a 4 zampe! sarà un’occasione per diventare autonomi nella cura dei propri amici pelosetti, imparando ad affrontare i piccoli imprevisti che possono occorrere nella loro vita quotidiana.

I nuovi laboratori dedicati ai più giovani riguardano Acquerello e Let's play! Corso di teatro in inglese.

Mentre il corso di Acquerello per bambini intende proporre un percorso che consenta ai partecipanti di incuriosirsi e prendere confidenza con questa tecnica, Let's play! vuol promuovere un ampliamento e un affinamento delle abilità comunicative in lingua inglese mediante un processo di socializzazione che comporta la pratica condivisa di varie tecniche teatrali (attività motorie, mimo, ginnastica della voce, prossemica).

Tutte le suddette iniziative si svolgeranno presso il Centro XXIV Luglio in via Ferrucci, 12 a Empoli (angolo piazza XXIV Luglio).

Programmi e calendari della Libera Università e dei laboratori sono disponibili sul sito www.associazioneculturaleilponte.it.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’associazione al telefono fisso 0571 73916, al cellulare (anche con un messaggio WhatsApp) al 335 5417264, all’indirizzo mail info@associazioneculturaleilponte.it; è inoltre possibile visitare le pagine Facebook Associazione Culturale “Il Ponte” e Instagram @ass.ilponte e iscriversi al nuovo canale Telegram Le ultime novità… in Ponte! per restare aggiornati sulle attività dell’associazione.

Fonte: Associazione Il Ponte