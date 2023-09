Fanno il pieno dell'auto senza pagare al distributore, denunciati in Valdera

Hanno fatto il pieno all'auto senza pagare. Se ne sono accorti i gestori di un distributore di carburante della Valdera, i quali hanno dato l'allarme ai carabinieri per l'ammanco di 68 euro. Ieri in tarda mattinata sono stati denunciati due 22enni stranieri. La pattuglia ha intercettato l'auto dalla targa straniera, nel mentre era stato gettato dall'auto un cellulare poi recuperato, risultato rubato per la denuncia sporta due giorni prima nella caserma di Volterra. Sono stati denunciati oltre che per furto anche per ricettazione.